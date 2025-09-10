Reggio, in auto con oltre 2mila uccellini protetti, denunciato

1 minuto per la lettura

Un controllo agli imbarchi di Villa San Giovanni ha fatto scoprire un uomo che nascondeva in macchina gabbiette con oltre 2mila uccellini rari appartenenti a specie protette. Molti già morti a causa dei maltrattamenti.

Un controllo alla circolazione stradale nei pressi degli imbarcaderi per la Sicilia si è trasformato in una scoperta inattesa. I carabinieri della Stazione di Villa San Giovanni hanno fermato un uomo alla guida di un’auto e, nel corso della verifica, hanno notato la presenza di numerose gabbie artigianali stipate all’interno.

TRAFFICO DI UCCCELLINI RARI E PROTETTI, DENUNCIATO UN UOMO

Circa 2.200 piccoli uccelli appartenenti a specie protette – fringuelli, cardellini, verzellini e verdoni – custoditi in condizioni precarie, senza spazio né aria a sufficienza. Purtroppo alcuni esemplari erano già morti a causa delle modalità di trasporto, mentre altri mostravano chiari segni di maltrattamento.

UCCELLINI CUSTODITI IN CONDIZIONI PRECARIE E MALTRATTATI



Sul posto è stato richiesto l’intervento del Servizio Veterinario provinciale che, dopo le opportune verifiche sanitarie, ha stabilito come la maggior parte dei volatili fosse comunque idonea alla liberazione.

L’Autorità Giudiziaria, ha disposto la rimessa in libertà degli uccelli, che sono tornati al loro habitat naturale. Gli investigatori hanno inoltre stimato che la detenzione e la successiva vendita degli esemplari sul mercato parallelo avrebbero potuto generare un guadagno quantificato in circa 200.000 euro.

TRAFFICO DI UCCELLINI, UOMO DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

L’uomo fermato denunciato e accusato di maltrattamento di animali, detenzione di animali in condizioni di grave sofferenza e uccisione e detenzione di esemplari di specie selvatiche protette.