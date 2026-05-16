Siderno, funerali in forma privata per Commisso “’U Mastru”

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Siderno, funerali in forma privata per Giuseppe Commisso “’U Mastru”. Trasferita dalla Lombardia la salma del boss dopo l’autopsia.

SIDERNO – Si sono svolti questa mattina, 16 maggio 2026, all’alba, così come disposto dal Questore di Reggio Calabria, Paolo Sirna, i funerali in forma strettamente privata di Giuseppe Commisso, detto “U Mastru”, ritenuto personaggio di altissimo livello della cosca di ‘ndrangheta Commisso, operante nel mandamento jonico reggino. L’uomo è deceduto nell’ultima settimana dell’aprile scorso, mentre era in stato di detenzione a Milano, all’età di 79 anni.

INCHIESTA SUL DECESSO DI COMMISSO U MASTRU E RIENTRO DELLA SALMA A SIDERNO E FUNERALI PRIVATI

Il ritardo nella celebrazione del funerale è stato dovuto al fatto che la Procura di Milano, recependo una richiesta degli avvocati dei familiari di Commisso, ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte ed ha affidato l’incarico ad un medico legale di procedere all’esame autoptico del cadavere del 79enne. Terminata l’autopsia, in attesa dei risultati peritali, la salma ieri sera ha fatto rientro a Siderno, dove stamane alle 6, è stata tumulata nel cimitero comunale. Sul posto, presenti le forze dell’ordine, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Giuseppe Commisso era al carcere duro. Venne arrestato nel 2010 con l’operazione Crimine, ritenuta la madre di tutte le indagini sulla ‘ndrangheta. Proprio da quell’operazione si scopre che il “Mastro”, oltre ad essere il reggente dell’omonima cosca sidernese ed essere il capo-locale di Siderno, era l’uomo di riferimento per il Crimine del Canada e dell’Australia. L’8 marzo 2012 si è concluso il processo e tra tutti gli imputati ha avuto la pena più grave.