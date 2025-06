Danneggiato il pullman del Gioiosa Jonica: denunciati due tifosi del Rosarno

1 minuto per la lettura

Due tifosi Virtus Rosarno denunciati per danni pullman Gioiosa Jonica. Disordini post-partita 4 aprile 2025. Proposto Daspo.

ROSARNO (REGGIO CALABRIA) – Due tifosi della Virtus Rosarno sono stati denunciati dai Carabinieri della Tenenza di Rosarno per danneggiamento aggravato. La denuncia è avvenuta in seguito ai disordini avvenuti lo scorso 4 aprile 2025 allo stadio comunale. L’episodio si è verificato al termine della partita di calcio tra la Asd Virtus Rosarno e la Us Gioiosa Jonica 1960, un incontro cruciale per la promozione nel campionato di Eccellenza. Il match è terminato con un pareggio.

Il risultato, evidentemente deludente per i sostenitori di casa, ha scatenato la reazione di una frangia della tifoseria locale. Secondo le accuse, al fischio finale alcuni supporter della Virtus Rosarno hanno cercato il contatto con i tifosi avversari e i calciatori della squadra ospite. Avrebbero invaso il settore a loro riservato. Solo il tempestivo intervento dei militari, impegnati nel servizio di ordine pubblico, ha scongiurato conseguenze più gravi.

Grazie a un cordone di sicurezza, i Carabinieri sono riusciti a garantire che i giocatori del Gioiosa Jonica raggiungessero in sicurezza il pullman sociale. Tuttavia, una volta che il mezzo si è allontanato dallo stadio, è stato oggetto di atti vandalici che hanno provocato il danneggiamento di uno specchietto retrovisore e del parabrezza.

Le immediate indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare due dei presunti responsabili. Entrambi sono risultati essere già noti alle forze dell’ordine. Nei loro confronti, oltre alla denuncia, è stata anche avanzata la proposta per l’emissione di un provvedimento di Daspo, che impedirà loro di accedere agli stadi per un periodo di tempo.