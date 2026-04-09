Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna è il nuovo Presidente

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Il Csm ha nominato Giuseppe Campagna nuovo presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Il magistrato vanta una lunga esperienza territoriale.

REGGIO CALABRIA – Il Tribunale di Reggio Calabria ha una nuova guida. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta di ieri 8 aprile 2026, ha deliberato la nomina del magistrato Giuseppe Campagna come nuovo Presidente dell’ufficio giudiziario reggino. La decisione è giunta su proposta della V Commissione del CSM, sancendo il passaggio di testimone con Mariagrazia Lisa Arena, recentemente andata in pensione. L’insediamento ufficiale del nuovo Presidente è previsto per i prossimi giorni.

GIUSEPPE CAMPAGNA: IL PROFILO DEL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Reggino d’origine, classe 1963, Giuseppe Campagna è un magistrato di settima valutazione di professionalità con una carriera profondamente radicata nel distretto di Reggio Calabria. Entrato in magistratura nel 1996, ha costruito un percorso professionale caratterizzato da una profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche giudiziarie. Del 1997 ha svolto le funzioni di giudice presso il Tribunale di Locri. Mentre dal 2004 è giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria dove, nell’agosto 2015, ha ricoperto il ruolo di presidente di sezione del tribunale di Reggio Calabria fino al 2023.La scelta del CSM premia un profilo interno di grande esperienza. Campagna, infatti, conosce perfettamente la macchina organizzativa del Tribunale di via Sant’Anna.