Reggio, Cisl e Arma insieme per i giovani con l’iniziativa “Il vaso di pandora”

La Cisl della Città Metropolitana e dell’Arma dei carabinieri Comando Provinciale di Reggio promuovono l’iniziativa “Il vaso di pandora” momento di confronto con gli studenti su legalità, rispetto, partecipazione e prevenzione della violenza.

REGGIO CALABRIA- Reggio Calabria si prepara ad ospitare un importante momento di confronto dedicato alle nuove generazioni. Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 9.00, presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, si terrà l’iniziativa “Il Vaso di Pandora – I giovani e il coraggio della partecipazione per un futuro migliore”, promossa dalla CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli studenti delle scuole del territorio in una riflessione aperta sui temi della legalità, del rispetto delle persone, della prevenzione della violenza e del valore della partecipazione consapevole alla vita sociale e democratica.

ISTITUZIONI INSIEME PER LA LEGALITÀ ALL’INIZIATIVA DELLA CISL E DELL’ARMA A REGGIO

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Gen. B. Cesario Totaro, e del Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, Dott. Antonino Cama. L’introduzione sarà affidata alla Segretaria Generale della CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, promotrice dell’iniziativa. Nel corso della mattinata è previsto anche un momento artistico e di forte impatto emotivo con lo spettacolo “Io d’amore non muoio”, curato dal giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, che accompagnerà la riflessione sui temi della violenza e della dignità della persona.

DIALOGO APERTO E RICERCA SOCIALE ATTRAVERSO IL DIGITALE

Uno dei momenti centrali dell’incontro sarà il dialogo diretto con gli studenti, che vedrà la partecipazione del Prefetto di Reggio Calabria, S.E. Dott.ssa Clara Vaccaro, del Procuratore Capo di Reggio Calabria, Dott. Giuseppe Borrelli, e della Ten. Giusy Gambino del Comando Provinciale dei Carabinieri, in un confronto aperto con i giovani sui temi della legalità, della responsabilità e del rispetto. All’interno dell’iniziativa sarà inoltre avviata una ricerca rivolta agli studenti, finalizzata ad approfondire la percezione delle nuove generazioni rispetto a questioni centrali quali convivenza civile, discriminazioni, utilizzo dei social network e violenza di genere. Gli studenti potranno partecipare allo studio compilando un questionario anonimo attraverso un apposito QR code, che consentirà una partecipazione immediata tramite i propri dispositivi digitali. I dati raccolti saranno elaborati esclusivamente in forma aggregata per finalità di analisi e sensibilizzazione.

UN’ALLEANZA EDUCATIVA PER IL FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI

Le conclusioni saranno affidate all’On. Wanda Ferro, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Interno, mentre a moderare i lavori sarà il Segretario Generale USR CISL Calabria, Giuseppe Lavia. «L’iniziativa – scrivono nella nota stampa- si inserisce nel percorso di impegno e sensibilizzazione che la CISL porta avanti da tempo per promuovere una cultura della partecipazione e del rispetto. Nella convinzione che il coinvolgimento attivo dei giovani rappresenti una condizione essenziale per costruire comunità più consapevoli, inclusive e capaci di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione. La presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni conferma l’importanza di rafforzare un’alleanza educativa tra scuola, istituzioni e società civile, chiamate insieme ad accompagnare le nuove generazioni nella costruzione di un futuro fondato su legalità, responsabilità e cittadinanza attiva».