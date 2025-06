Bistrot degli orrori a Reggio: multe e sequestri

1 minuto per la lettura

Bistrot degli orrori scoperto in pieno centro a Reggio Calabria; Ispezioni della Polizia Locale unitamente all’Asp: multe e sequestri

A seguito di mirati servizi finalizzato al controllo degli esercizi commerciali e pubblici, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha ispezionato alcune attività ausiliata dal servizio igiene degli alimenti dell’Asp. Nel corso delle attività veniva attenzionato un esercizio già reo di numerose violazioni. Nella fattispecie si accedeva ai locali adibiti a laboratorio per la preparazione degli alimenti dove la situazione dal punto di vista igienico sanitario si presentava a dir poco raccapricciante.

Tra sporcizia, fili elettrici volanti , e taglieri putridi , si preparavano gli alimenti per gli avventori. All’esito del controllo è stato sequestrato circa mezzo quintale di pietanze pronte per essere servite. Il locale è risultato anche privo di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e verrà pertanto chiuso dalle autorità amministrative competenti.

La titolare è stata altresì sanzionata per occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolini e sedie.

E nella stessa serata è stato sanzionato un esercizio con commerciale in quanto esponeva per la vendita circa mezzo quintale di merce priva di tracciabilità. Anche in questi caso è scattato il sequestro delle derrate e la sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico. In totale sono state comminate sanzioni per oltre 10000 euro e sequestrato un quintale di merce. I servizi di tal guisa continueranno anche nei prossimi giorni.