Scontro tra due auto nel Reggino: un morto e tre feriti

1 minuto per la lettura

MELICUCCO (REGGIO CALABRIA) – È di un morto e tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto pochissime ore fa lungo la Strada Grandi Comunicazioni “Jonio-Tirreno”, tra gli svincoli di Melicucco e contrada San Fili.

Sono due le autovetture scontratesi frontalmente per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto, oltre all’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti più gravi presso una struttura ospedaliera, sono intervenuto alcune ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco per estrarre le persone dalle lamiere.

La “Jonio-Tirreno” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. l personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.