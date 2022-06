Scontro frontale tra due auto nel Reggino: morto un 38enne

1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA – È di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente che si è verificato stamane a Seminara, in provincia di Reggio Calabria.

Per cause non ancora accertate, due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dello svincolo di Bagnara Calabra, provocando la morte di un 38enne, mentre altre due persone, rimaste gravemente ferite, sono state trasportate d’urgenza in ospedale.

A perdere la vita il pilota di automobilismo Pasquale Cammareri che correva per la scuderia “Piloti per passione”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.