Una donna è morta e i suoi due figli sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Rosarno allo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo

ROSARNO (REGGIO CALABRIA) – Il decesso di una donna e il ferimento di due ragazzi è il bilancio di un grave incidente avvenuto intorno alle 19 di questa sera, 17 dicembre 2022, allo svincolo di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

Per cause il cui accertamento è affidato agli organi inquirenti, l’autovettura con a bordo la donna e i suoi due figli è entrata in collisione con un mezzo pesante. L’impatto è stato purtroppo fatale alla donna, che è deceduta sul colpo, mentre sono rimasti feriti i due ragazzi.

Si tratta di una donna di Polistena, P.C. di 52 anni, che viaggiava in una Fiat

Panda alla cui guida vi era il figlio maggiorenne. Un altro figlio era seduto sui sedili posteriori.

Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del Fuoco di Palmi e Polistena, per cercare di liberare gli occupanti dalle lamiere accartocciate a causa dell’impatto.

Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo, in direzione nord e in uscita allo svincolo di Rosarno, fanno sapere da Anas in una nota, gli utenti hanno potuto usufruire del successivo svincolo di Mileto; il traffico in ingresso allo svincolo di Rosarno in direzione nord ha potuto utilizzare lo stesso svincolo in direzione sud e lo svincolo di Gioia Tauro.