Incidente stradale a Platì, muore un giovane di 20 anni

PLATI’ (REGGIO CALABRIA) – Ancora sangue sulla strada, ancora una vita rubata dall’asfalto assassino; un giovanissimo è la vittima dell’ennesimo incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 2 che collega il paese aspromontano di Platì con i paesi della costa ionica reggina.

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri: sembrerebbe che Salvatore De Marco, un ragazzo di 20 anni, era al volante della sua automobile quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Le cause sono ancora al vaglio degli investigatori ma l’incidente stradale in cui ha perso la vita il giovane ventenne residente a Platì ha ancor di più il sapore di “beffa” perché la drammatica vicenda si è consumata in un tratto della provinciale dove c’è un rettilineo e sembra, almeno dai primi accertamenti, che non vi siano altre auto coinvolte.

Sul posto sono prontamente intervenuti sanitari del 118 il quale altro non hanno potuto fare che constatare il decesso del ventenne.

Poco più di un mese fa, sempre la strada provinciale 2 ha distrutto un’intera famiglia: una madre e i suoi due figli hanno perso la vita a causa dell’asfalto troppo scivoloso che ha fatto perdere il controllo della Fiat Panda a Caterina Pipicella, 39 anni, che si trovava in automobile con la figlia Giusy di 13 anni e Giovanni Marvelli di 11 anni. Caterina e Giovanni sono morti sul colpo – proprio come ieri il giovane ventenne – Giusy invece ha cercato di lottare ma i suoi occhi si sono chiusi per sempre al Gom di Reggio Calabria dove era arrivata in elisoccorso.