Reggio Calabria, violenza su compagna e figlia di 10 mesi: allontanato da casa

Avrebbe schiaffeggiato la figlia di 10 mesi e maltrattato la compagna che lo ha denunciato, uomo allontanato da casa per violenza in famiglia

REGGIO CALABRIA – Ha schiaffeggiato la figlia di dieci mesi e maltrattato la compagna che, stanca di subire, ha deciso di chiamare i carabinieri denunciando la violenza in famiglia anche sulla figlia di soli 10 mesi. L’uomo ha ventotto anni ed è originario di Cataforio, frazione aspromontana di Reggio Calabria. L’aggressore, su richiesta della procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha subito l’allontanamento coatto da casa. In particolare il giudice per le indagini preliminari lo ha sottoposto al divieto di avvicinamento all’abitazione di residenza della bambina e dell’ex convivente.

Il provvedimento è scaturito da una indagine dei carabinieri di Cataforio, durata diversi mesi: ingiurie, minacce e percosse erano frequenti, fino al recente episodio, quando la furia dell’uomo si è rivolta anche contro la figlia di appena 10 mesi, schiaffeggiata insieme all’ex convivente, la quale ha immediatamente chiamato i carabinieri.