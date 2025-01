Una donna è stata travolta e uccisa da un'auto a Brancaleone nella notte di San Silvestro

1 minuto per la lettura

Una donna di 73 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel centro di Brancaleone

BRANCALEONE (RG) – Si è chiuso con una tragica morte il 2024 a Brancaleone, piccolo comune della città metropolitana di Reggio Calabria, dove nella serata del 31 dicembre, per cause ancora al vaglio delle autorità competenti, una donna di 73 anni è stata travolta e uccisa da un’auto.

L’impatto è avvenuto nel centro cittadino

Secondo le prime ricostruzioni la donna stava camminando lungo una strada quando è stata travolta da un’auto. L’impatto non le ha lasciato scampo. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incidente, e si attendono ulteriori accertamenti.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabilità.

La comunità di Brancaleone è sconvolta dalla tragicità del fatto avvenuto in un giorno in cui ci si preparava ad accogliere il nuovo anno con gioia e serenità.