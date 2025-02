1 minuto per la lettura

Lite sul lungomare di Reggio Calabria degenera in incendio doloso della Torre Nervi del Lido Comunale: un uomo arresto dai carabinieri. Ingenti i danni causati dall’incendio.

REGGIO CALABRIA – Un incendio è divampato oggi pomeriggio, 18 febbraio 2025, intorno alle 15:00, presso la Torre Nervi del Lido Comunale di Reggio Calabria. Le fiamme hanno interessato un’ampia sala situata al terzo piano dell’edificio, causando ingenti danni materiali. Per l’incendio i carabinieri della compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato un uomo.

Erano circa le 14:30 quando i militari sono stati allertati per una violenta discussione tra più individui. Giunti sul posto, i militari sono riusciti a riportare la calma e a identificare i litiganti. Tuttavia, mentre erano intenti a sedare gli animi, i Carabinieri hanno notato una colonna di fumo provenire dal vicino lido comunale in disuso. Intuito il pericolo, si sono immediatamente diretti verso la struttura, sorprendendo un uomo mentre usciva furtivamente. Il suo atteggiamento sospetto ha insospettito i militari, che lo hanno bloccato e identificato. Di fronte all’evidenza, l’uomo ha confessato di aver appiccato il fuoco come atto di vendetta nei confronti delle persone con cui aveva litigato poco prima.

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria, supportate da due autobotti per il rifornimento idrico e da un carro autoprotettori. L’intervento dei vigili del fuoco con 15 unità è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’intera struttura.

L’incendio ha completamente distrutto mobilia e suppellettili presenti nella sala, causando danni al rivestimento in cartongesso e lievi danni strutturali. Al momento, i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza il sito. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.