Reggio, spaccio di droga in Piazza Sant’Agostino: arrestato 27enne

1 minuto per la lettura

Sorpreso dalle Volanti di Reggio Calabria a cedere dosi di marijuana in piazza Sant’Agostino, tenta la fuga ma viene bloccato: sequestrati 25 grammi di droga.

REGGIO CALABRIA- La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato un 27enne di nazionalità gambiana per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione anti droga è avvenuta in Piazza Sant’Agostino, durante un servizio di controllo del territorio di Reggio Calabria. I poliziotti delle Volanti hanno notato l’uomo mentre cedeva qualcosa ad altri quattro extracomunitari. Alla vista degli agenti, i quattro si sono dati alla fuga, mentre il 27enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto di carta, gettandolo a terra, per poi provare a scappare.

Gli agenti sono stati più veloci e hanno bloccato il gambiano, sottoponendolo a perquisizione personale. L’uomo è stato trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente. All’interno del sacchetto di carta, recuperato dagli agenti, sono stati rinvenuti altri 14 involucri termosaldati contenenti marijuana, per un peso totale di 25 grammi. L’autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 27enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un’intensificazione dei controlli sul territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela della sicurezza dei cittadini.