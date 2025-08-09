Monasterace, incidenti sul lavoro, dopo due mesi di agonia è morto Cesare Guido

2 minuti per la lettura

Monasterace, è morto Cesare Guido, che dallo scorso 4 giugno era ricoverato in ospedale dopo un incidente che l’ha visto precipitare da almeno cinque metri su dei massi ripidi, mentre stava svolgendo dei lavori sul lungomare per uno stabilimento balneare.

MONASTERACE (REGGIO CALABRIA) – Un addio doloroso per la comunità monasteracese che perde Cesare Guido, 69enne che dallo scorso 4 giugno si trovava ricoverato presso il nosocomio catanzarese dopo un incidente che l’ha visto precipitare da un’altezza di almeno cinque metri su dei massi ripidi, mentre stava svolgendo dei lavori sul lungomare lato nord per uno stabilimento balneare di Monasterace.

La chiesa Esaltazione della Santa Croce ospiterà domani 10 agosto, i suoi funerali. Lascia un vuoto enorme: moglie, due figli e anche tre nipoti, oltre ai fratelli, alle sorelle e a tanti amici che sono stati e sono tuttora vicini ai familiari. La morte dello sfortunato lavoratore è avvenuta nella giornata di venerdì. Intanto, numerosi sono gli attestati di solidarietà e di vicinanza alla famiglia, provenienti anche da associazioni. I primi a ricordarlo sono le associazioni della Campomarzese e della Pigna, che hanno rivolto le condoglianze alla famiglia.

IL RICORDO SUI SOCIAL

Bellissimo il ricordo sul gruppo social “Monaster@ce”: «È triste la perdita di una persona cara a tutta la comunità; è triste perché il dolore che ne consegue è racchiuso tutto nella consapevolezza che quel qualcosa, ch’era in lui ed era suo, è perduto per sempre. Ma è anche vero che la separazione ci fa capire quanto era voluto bene. Buon viaggio, Cesare, uomo rispettoso; salutavi tutti sempre con un sorriso, il lavoro ti ha sempre accompagnato, la pazienza ti ha sempre assistito». Ma anche diverse attività, in segno di lutto, non hanno tenuto una serata musicale, in un clima estivo che è entrato nel vivo. Il comune ionico ha altresì rinviato due eventi al borgo.

MORTO CESARE GUIDO, A MONASTERACE ANNULLATA LA NOTTE DEI BRONZI

Mentre è stata annullata anche “La notte dei Bronzi”, che era prevista il 16 e 17 agosto presso l’arenile monasteracese. Cosmano Lombardo, fondatore e CEO di Search on Media Group, ha spiegato: «La notizia della scomparsa del nostro concittadino Cesare Guido – una perdita che ha profondamente scosso la nostra comunità – ha reso la scelta di fermarci non solo necessaria, ma anche doverosa. Cesare, che lo scorso anno aveva sostenuto le nostre iniziative sul territorio con grande generosità e spirito di collaborazione, ci lascia un ricordo prezioso, fatto di umanità e presenza».

«A lui va il nostro pensiero, e alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza. Ringraziamo di cuore gli artisti e i loro staff, con cui abbiamo condiviso questa decisione, così come le aziende, le autorità, il Sindaco, l’Amministrazione Comunale, le persone e l’intera comunità territoriale per il supporto e la collaborazione dimostrati fino ad oggi». Insomma, un addio che ha lasciato attonita la comunità del ridente centro ionico.