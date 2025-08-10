Bovalino, muore annegato proprio nel giorno del Santo Patrono

1 minuto per la lettura

BOVALINO (REGGIO CALABRIA) – Nel giorno in cui la città di Bovalino celebra il suo santo patrono portandone, nel pomeriggio, la statua in mare, la comunità è stata scossa da un grave lutto: questa mattina, infatti, intorno alle ore 9:30, in località Malachia, un uomo di 40 anni, Antonio Oliva, originario di Benestare, è morto annegato.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua. Nonostante il veloce intervento di soccorso di alcuni presenti, e delle forze dell’ordine subito intervenuti, per lui non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara. I poliziotti del commissariato di Bovalino e i carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul posto e stanno lavorando per ricostruire le circostanze precise che hanno portato alla tragedia dell’uomo annegato: il clima di festa che avvolgeva Bovalino per i festeggiamenti del Santo Patrono è stato improvvisamente spezzato dal dolore e dallo sgomento.

BOVALINO, ANNEGATO NEL GIORNO DEL PATRONO: IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI BENESTARE

“Questa mattina Benestare si è svegliata con il cuore spezzato. La scomparsa improvvisa del giovane Antonio Oliva ci lascia senza parole e avvolti in un dolore profondo. Oggi -scrive sui social il sindaco di Benestare, Domenico Mantegna- il lutto di una famiglia è il lutto di tutta la nostra comunità. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di ogni cittadino, abbraccio con affetto e vicinanza i suoi cari. Riposa in pace, Antonio. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori”