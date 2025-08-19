Maxi piantagione di marijuana scoperta nella Locride

1 minuto per la lettura

LOCRI (REGGIO CALABRIA) – Una vera e propria fabbrica della droga a cielo aperto, mimetizzata tra le impervie campagne della Locride: è qui che i carabinieri hanno rinvenuto un’imponente piantagione di marijuana, composta da oltre duemila arbusti di Cannabis Sativa, coltivati con tecniche avanzate e serviti da un complesso sistema di irrigazione.

La scoperta è avvenuta nel corso di un’attività di rastrellamento condotta dai militari della Stazione Carabinieri di Caulonia, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”.

La coltivazione, per dimensioni e organizzazione, aveva assunto i connotati di un’impresa agricola illegale, pronta a immettere sul mercato enormi quantitativi di droga. Il rinvenimento mette in luce, ancora una volta, come le aree rurali più impervie della Locride possano diventare rifugio per un’economia sommersa e redditizia, alimentata da gruppi criminali in grado di sfruttare l’isolamento e la fitta vegetazione per occultare le proprie attività.

Il sequestro della piantagione di marijuana – si legge in un comunicato dei carabinieri – rappresenta dunque un colpo significativo al mercato degli stupefacenti, oltre che un segnale forte della costante attività di prevenzione e contrasto messa in campo dai carabinieri nella Locride.