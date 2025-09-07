Danneggiato lo stadio di Ardore: bruciato parte del manto erboso

2 minuti per la lettura

Lo stadio comunale di Ardore è stato danneggiato da un incendio che ha bruciato il mando erboso. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

ARDORE (REGGIO CALABRIA) – Una ferita scura e profonda attraversa il cuore verde dello stadio comunale di Ardore. Quasi dal centrocampo fino a sfiorare l’area di porta, una lunga striscia di manto erboso è stata ridotta in cenere. Un gesto, perpetrato probabilmente tra il 5 e il 6 settembre 2025, che va oltre il semplice atto vandalico, gettando un’ombra di inquietudine su una comunità che vede minacciato un luogo di aggregazione e crescita. Le indagini sono state avviate e le forze dell’ordine lavorano per capire il perché e il chi.

BRUCIATO IL MANTO ERBOSO DELLO STADIO, LE reazione: il Comune DI ARDORE E LE aLTRe istituzioni

Nonostante la rabbia e l’amarezza, la risposta è stata immediata e unanime. L’amministrazione comunale di Ardore, pubblicando sui social un video del manto erboso bruciato, ha dichiarato con forza che «tutto questo non ci abbatte, anzi ci dà più voglia di continuare a lavorare nel percorso di crescita intrapreso e niente e nessuno lo può fermare!!!». Un messaggio di resilienza che vuole difendere un’intera comunità. Alle parole di Ardore si sono aggiunte quelle del sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha condannato l’episodio come un atto che «tenta di alimentare paura, intimare disorientamento con azioni dimostrative che si muovono in un confine sottilissimo tra atto vandalico e gesto intimidatorio».

Il sindaco ha sottolineato il danno morale, oltre che materiale, che questo gesto provoca soprattutto ai ragazzi e ai bambini che frequentano la struttura. Affermando la prontezza delle istituzioni a sostenere la comunità. L’episodio, come sottolinea Falcomatà, è un segnale minatorio che colpisce un diritto fondamentale come quello allo sport e alla socialità. «L’auspicio è che le indagini possano far luce sull’accaduto. E che la comunità possa risanare al più presto la ferita, tornando a vivere pienamente il proprio campo sportivo».