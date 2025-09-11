Operazione antidroga, armi ed estorsioni: 18 arresti nel reggino

2 minuti per la lettura

Grazie a un’operazione antidroga nel reggino, 18 arresti hanno smantellato un’organizzazione dedita al narcotraffico nel quartiere Catona.

REGGIO CALABRIA – Blitz all’alba dei Carabinieri nel quartiere Catona e in altre zone della provincia reggina. Diciotto persone sono finite in manette – quindici in carcere e tre ai domiciliari – nell’ambito di una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP con il provvedimento n. 14/2025, riguarda accuse pesanti: associazione dedita al narcotraffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi e persino un episodio estorsivo. L’attività investigativa, avviata nel giugno 2023 e conclusa nel maggio 2024, è stata condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria con il supporto dei militari della Stazione di Catona. A dare impulso alle indagini furono movimenti sospetti registrati nei pressi dell’abitazione di quello che viene ritenuto il capo del gruppo, nipote di un esponente di vertice della ’ndrangheta di Archi.

NELL’OPERAZIONE ANTIDROGA CHE HA VISTO COINVOLTI ALCUNI PAESI DEL REGGINO, IL GIP DEGLI ARRESTI PARLA DI: UN’ORGANIZZAZIONE SOLIDA E RADICATA SUL TERRITORIO

Da lì, con intercettazioni telefoniche e ambientali. Ma, anche telecamere nascoste e sequestri mirati, è emersa l’esistenza di un’organizzazione strutturata, capace di gestire un florido traffico di stupefacenti.

Secondo il GIP, il gruppo – composto da almeno quindici affiliati tra gregari ed elementi apicali – aveva messo in piedi una vera e propria “impresa criminale”. Cocaina, marijuana e hashish venivano vendute sul territorio, anche attraverso il coinvolgimento di minorenni, sia come pusher che come acquirenti. I proventi erano ripartiti tra gli associati secondo le disposizioni del capo, che provvedeva anche al sostegno economico dei sodali arrestati. Nonostante i sequestri e i primi arresti, l’attività non si sarebbe mai fermata. Il capo, pur detenuto, continuava a impartire ordini ai suoi uomini tramite familiari durante i colloqui in carcere.

PIANTAGIONE DI MARIJUANA LE BASI LOGISTICHE E LA PIANTAGIONE

La rete di rifornimento si estendeva fino alla Piana di Gioia Tauro e alla vicina Sicilia. Le forniture venivano custodite in appartamenti e immobili abbandonati trasformati in depositi e centri di confezionamento. Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno individuato anche una piantagione di cannabis a Catona: circa 400 piante già defogliate, 25 ancora in fase di crescita e un laboratorio per la lavorazione della sostanza. Il gruppo aveva inoltre predisposto un capillare sistema di vedette, dislocate nei pressi dell’abitazione del capo, incaricate di monitorare i movimenti delle forze dell’ordine e avvisare tempestivamente i sodali. Una strategia che, secondo gli inquirenti, garantiva al sodalizio un controllo penetrante del quartiere e un senso diffuso di impunità.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Il quadro probatorio delineato dal GIP, pur ritenuto grave e consistente, è da considerarsi provvisorio. Questo potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti nelle fasi successive del processo.