Carcere di Palmi: detenuto ha tentato di strangolare un agente

Nel carcere di Palmi un detenuto ha tentato di strangolare un agente. I sindacati denunciano sovraffollamento e carenza di personale.

PALMI (REGGIO CALABRIA) – L’ennesima aggressione a un agente della Polizia Penitenziaria si è verificata nel carcere di Palmi, dove un detenuto ha tentato di strangolare un assistente. L’agente, in servizio nel circuito di media sicurezza, è stato aggredito per futili motivi da un recluso, che lo ha strattonato e stretto al collo. Solo il tempestivo intervento di altro personale ha evitato che la situazione degenerasse. La notizia è stata diffusa dall’Osapp, l’Organizzazione sindacale autonoma della Polizia Penitenziaria. Il segretario provinciale, Marco D’Agostino, ha sottolineato come l’episodio evidenzi la “cronica assenza di personale” che rende gli agenti sempre più vulnerabili.

Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Osapp, ha rincarato la dose. Affermando che la situazione complessiva è il risultato del “grave sovraffollamento” delle carceri e di una “straordinaria penuria di agenti”. Secondo il sindacato, nel carcere di Palmi mancano circa 100 unità. Mentre a livello nazionale si contano 16.000 detenuti oltre la capienza e oltre 17.000 agenti mancanti.

dopo il detenuto che ha tentato di strangolare l’agente della penitenziaria nel carcere di palmi, L’appello al Governo: “Fermare la carneficina in atto”

I sindacalisti denunciano che il personale subisce “carichi di lavoro insostenibili” e “turnazioni massacranti” nella “sostanziale indifferenza delle istituzioni”. L’Osapp ha lanciato un accorato appello al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Governo Meloni, chiedendo di intervenire per “fermare la carneficina in atto” e “garantire condizioni di lavoro accettabili e dignitose” agli uomini e alle donne della Polizia Penitenziaria, ormai “stremati nelle forze e mortificati nel morale”.