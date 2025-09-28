Reggio, incendio al deposito Castore: mezzi distrutti a Ravagnese

1 minuto per la lettura

Incendio a Reggio Calabria dove tre mezzi della Castore Srl, società di servizi comunali, sono stati distrutti dalle fiamme in un deposito a Ravagnese.

REGGIO CALABRIA – A fuoco nella notte tre mezzi della ditta “Castore Srl”, la società in house del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la gestione dei servizi pubblici locali. L’incendio, di origine verosimilmente dolosa, ha completamente distrutto due autocarri, danneggiandone un terzo per irraggiamento, parcheggiati in un’area adibita a deposito mezzi e attrezzature di proprietà del Comune in via Ravagnese superiore. Erano appena scoccate le 3 quando personale e autobotti dei vigili del fuoco del comando provinciale sono giunti sul posto per domare il rogo.

I pompieri hanno messo in atto le operazioni necessarie per estinguere le fiamme sviluppatesi sui veicoli, evitando che l’incendio si propagasse ad altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, il personale della Scientifica, e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. In corso gli accertamenti per l’incendio al deposito di Castore a Ravagnese rione di Reggio, per risalire all’origine dell’atto incendiario. Non si registrano danni a persone.