Anoia, spari in pieno centro: due feriti e un arresto

1 minuto per la lettura

Spari in pieno centro ad Anoia presumibilmente al termine di una lite per motivi di vicinato: ferite due persone e arrestato un uomo.

ANOIA (REGGIO CALABRIA)- Sparatoria in pieno centro abitato ad Anoia Superiore nel primo pomeriggio di oggi, 23 febbraio 2026. Intorno alle tredici e trenta, nei pressi del campetto di calcio “Pino Auddino” lungo la via provinciale, un uomo, residente nel piccolo paese della Piana di Gioia Tauro, ha fatto esplodere alcuni colpi di arma da fuoco, sembrerebbe una calibro 38, colpendo due uomini. Uno di questi, concittadino dell’assalitore e titolare di un’attività ubicata nei pressi del luogo in cui è avvenuta l’aggressione, è stato colpito ad un braccio, ma le sue condizioni non risultano gravi.

La motivazione del gesto potrebbe essere ricondotta a screzi tra vicini, liti riguardanti un parcheggio permanente di un’autovettura che avrebbe impedito il libero passaggio dell’assalitore ad un terreno di sua proprietà. Il secondo uomo colpito non sarebbe di Anoia ma si sarebbe trovato sul luogo per motivazioni di lavoro, essendo stato aperto recentemente nei pressi del campetto sportivo un cantiere per la realizzazione di un’opera pubblica.

SPARI IN PIENO CENTRO A ANOIA, FERMATO UN UOMO

L’assalitore avrebbe poi tentato la fuga cercando di scappare verso la zona alta del paese, detta Seritana, fermato dal pronto intervento delle forze dell’ordine. Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri.