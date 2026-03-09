Nicotera, incidente mortale, autobus investe pedone

1 minuto per la lettura

NICOTERA (VIBO) – Incidente mortale questa mattina, lunedì 9 marzo 2026, intorno alle 7.30, lungo la strada che collega la Marina al centro città: un ragazzo africano (ancora la nazionalità non è stata resa nota) di circa 25 anni è stato investito da un autobus che stava percorrendo – come ogni mattina – la via verso la frazione del comune costiero.

La vittima stava camminando nella stessa direzione del veicolo con a bordo alcuni passeggeri quando, all’improvviso, è stato urtato dal mezzo. L’autista si è immediatamente fermato ma, a quanto sembra, il giovane è morto sul colpo e per il personale del 118 non vi è stato altro che dichiarare il decesso.



Subito dopo l’allarme, sul posto si sono recati i carabinieri della stazione unitamente agli uomini della polizia locale guidati dal comandante Luana Mondio. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica del tragico incidente ad opera del personale dell’Arma che ha anche provveduto a sentire l’autista e i passeggeri. La circolazione è attualmente bloccata.

Il ragazzo, proveniente dall’area equatoriale del continente africano, risiedeva da qualche tempo nel centro di accoglienza presente in città.