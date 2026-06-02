Misterbianco, aggredì la moglie, il calabrese Salvatore Mallamo ora accusato di femminicidio

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A Misterbianco il calabrese Salvatore Mallamo, originario di Bovalino, è accusato del femminicidio della moglie Alessandra Bruno. La figlia chiede giustizia per la madre.

MISTERBIANCO (CATANIA) — «Giustizia venga fatta, quella persona deve pagare per quello che ha fatto a mia mamma. Deve essere sorvegliato». Le parole di Sara Mallamo arrivano come un pugno nello stomaco, pronunciate con la voce spezzata dal dolore e l’eco di una notte di terrore che non potrà mai più cancellare. La figlia maggiore di Alessandra Bruno, 49 anni, l’ennesima vittima di femminicidio, ha scelto oggi 2 giugno 2026 i microfoni della trasmissione “Dentro la Notizia” condotta da Gianluigi Nuzzi per dare un volto, e un urlo di rabbia, a una tragedia familiare diventata un caso nazionale. Un dramma profondo che, nel dolore e nello sconcerto, attraversa lo Stretto e tocca da vicino anche la Calabria.

Il presunto autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Mallamo, 53enne di Bovalino. È proprio nella cittadina della Locride che l’intera famiglia viveva fino a qualche anno fa, prima di trasferirsi in Sicilia. E proprio a Bovalino Mallamo la famiglia tornavano ogni volta che vi era occasione.

Dopo tre giorni di agonia Alessandra Bruno si è spenta l’1 giugno 2026 all’ospedale Garibaldi-Centro di Catania. La donna era stata ricoverata in condizioni disperate nella notte tra il 29 e il 30 maggio, a seguito di una brutale aggressione consumata tra le mura della sua abitazione a Misterbianco. Oggi, 2 giugno 2026, in un ultimo e straordinario gesto di generosità, sono stati espiantati gli organi della donna, per precisa volontà come da precisa volontà di Alessandra espressa in vita.

LA RICOSTRUZIONE DELLA NOTTE DI SANGUE E LA TELEFONATA AL 112

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la donna sarebbe stata colpita alla testa con inaudita violenza da un oggetto contundente -si presume un martello- al culmine di una lite domestica. In casa, in quegli istanti di follia, intorno all’1 di notte, c’erano i quattro figli della coppia. È stata proprio Sara, la maggiore a chiamare il 112. La giovane ragazza è poi rimasta disperatamente in linea con l’operatore della centrale operativa dell’Arma, che ha cercato di rassicurarla fino all’arrivo dei carabinieri. Quando i militari hanno varcato la soglia dell’appartamento dei Mallamo, Alessandra era a terra, priva di sensi. La corsa d’urgenza in ospedale e un delicato intervento chirurgico non sono bastati a salvarla: le lesioni cerebrali erano ormai irreversibili.

Con il decesso della donna la Procura di Catania ha immediatamente aggravato il quadro accusatorio nei confronti di Salvatore Mallamo. L’uomo era stato fermato dai carabinieri già nelle ore successive all’aggressione. L’ipotesi di reato per lui inizialmente rubricata era di tentato omicidio, con il decesso della moglie si è ora trasformato in femminicidio. L’inchiesta è coordinata della Procura etnea, affidata alla procuratrice aggiunta Liana Todaro, sta ricostruendo i dettagli del un contesto familiare in cui è maturato l’omicidio.

IL LUTTO A MISTERBIANCO PER IL FEMMINICIDIO DI ALESSANDRA BRUNO E LO SGOMENTO DELLA COMUNITÀ CALABRESE PER IL GESTO DI SALVATORE MALLAMO

Mentre a Misterbianco il sindaco Marco Corsaro ha disposto l’annullamento di tutte le manifestazioni previste per la Festa della Repubblica e ha annunciato una fiaccolata per il 3 giugno, dall’altra parte dello stretto la comunità calabrese si è risvegliata sotto shock. I familiari di Salvatore Mallamo– i fratelli e le sorelle, persone conosciute a Bovalino così come il presunto assassino – hanno preferito chiudersi nel massimo riserbo.