L’ELENCO – Colpo al clan Alvaro, i nomi degli arrestati

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L’elenco completo con i nomi degli arrestati nell’ambito del blitz messo a segno dai carabinieri nei confronti di presunti esponenti del clan Alvaro
Sono 35 le persone raggiunte dall’ordinanza cautelare degli arresti in carcere legata all’imponente operazione condotta dai Carabinieri con il coordinamento della DDA di Reggio Calabria. L’inchiesta ha portato alla luce una rete internazionale dedicata al traffico internazionale di cocaina legata alla cosca Alvaro di Sinopoli, capace di gestire l’importazione dal Sudamerica, la rete dei trasporti sul territorio nazionale e un soffocante controllo del mercato imposto anche attraverso metodi violenti ed estorsivi.
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I NOMI DEGLI ARRESTATI
- Francesco Alvaro (28), nato in Germania;
- Vincenzo Alvaro (53), nato a Sinopoli;
- Agatino Ayadi (45), nato a Catania;
- Matteo Bonforte (37), nato a Palmi;
- Antonio Cannizzaro (49), nato a Reggio Calabria;
- Giuseppe Cannizzaro (43), nato a Reggio Calabria;
- Rocco Cannizzaro (47), nato a Reggio Calabria;
- Eleonora Corapi (43), nata a Chiaravalle;
- Luigia Delle Monache (50), nata a Pescara;
- Carmelo Fulco (30), nato a Reggio Calabria;
- Cosimo Damiano Gallace (65), nato a Guardavalle;
- Filippo Gallo (42), nato a Gioia Tauro;
- Emanuele Pio Larocca (26), nato a Palermo;
- Danilo Luppino (42), nato a Cinquefrondi;
- Domenico Luppino (21), nato a Reggio Calabria;
- Giuseppe Luppino (61), nato a Sant’Eufemia d’Aspromonte;
- Manuel Marotta (30), nato a Palermo;
- Domenico Mazza (28), nato a Palermo;
- Angelo Antonio Musumarra (63), nato a Catania;
- Mario Piacente (32), nato a Catania;
- Antonio Politanò (34), nato a Polistena;
- Antonio Reitano (45), nato a Gioia Tauro;
- Angelo Riitano (36), nato a Soverato;
- Francesco Riitano (46), nato a Guardavalle;
- Salvatore Riolo (28), nato a Catania;
- Antonino Romeo (51), nato a Sinopoli;
- Pasquale Romeo (49), nato a Palmi;
- Pasquale Romeo (29), nato a Cinquefrondi;
- Stefano Romeo (27), nato a Reggio Calabria;
- Vincenzo Sainato (49), nato a New York;
- Alessandro Scelta (31), nato a Palermo;
- Paolo Sidari (43), nato a Cinquefrondi;
- Francesco Trimarchi (30), nato a Polistena;
- Salvatore Vetrano (44), nato ad Anzio;
- Gabriele Vocisano (33), nato a Polistena.
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