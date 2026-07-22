L’ELENCO – Colpo al clan Alvaro, i nomi degli arrestati

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L’elenco completo con i nomi degli arrestati nell’ambito del blitz messo a segno dai carabinieri nei confronti di presunti esponenti del clan Alvaro

Sono 35 le persone raggiunte dall’ordinanza cautelare degli arresti in carcere legata all’imponente operazione condotta dai Carabinieri con il coordinamento della DDA di Reggio Calabria. L’inchiesta ha portato alla luce una rete internazionale dedicata al traffico internazionale di cocaina legata alla cosca Alvaro di Sinopoli, capace di gestire l’importazione dal Sudamerica, la rete dei trasporti sul territorio nazionale e un soffocante controllo del mercato imposto anche attraverso metodi violenti ed estorsivi.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA QUI: Blitz antimafia contro il narcotraffico: 35 arresti e colpo alla cosca Alvaro – Il Quotidiano del Sud

I NOMI DEGLI ARRESTATI