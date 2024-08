Ospedale Locri, Pd Calabria: «Nel reparto mancano le lenzuola»

2 minuti per la lettura

Il Pd Calabria denuncia carenza di beni primari nel reparto di medicina dell’ospedale di Locri sottolineando: «non si era mai arrivati così in basso».

LOCRI (REGGIO CALABRIA)- La situazione sanitaria nella provincia di Reggio Calabria continua a destare allarme. Il Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri è in piena crisi e nel reparto di medicina, denunciano dal Pd della Calabria «mancano le lenzuola».

Lunghe attese e grandi disagi per gli utenti del pronto soccorso di contrada Verga a causa dell’assenza del medico dedicato ai codici verdi. È successo anche questa mattina, 12 agosto 2024, dove gli utenti hanno dovuto subire parecchi disagi dovuti a l’imponente richiesta di prestazioni mediche da codice verde e all’assenza del medico di turno nella sala medica dei codici con assenza di rischi evolutivi. A farne le spese oltre i pazienti anche il personale infermieristico di turno al triage che oltre a portare avanti il proprio lavoro si ritrovano a dover fronteggiare anche le critiche e attacchi dei pazienti esasperati.

Parallelamente dalla situazione emergenziale dei codici versi del pronto soccorso, arriva la denuncia del Partito Democratico calabrese sull’assenza di «lenzuola nel reparto di medicina».

Oltre la denuncia dei dem, da medici e infermieri in servizio nel reparto riferiscono anche di altre carenze. Sembrerebbe, infatti, che spesso mancano anche medicinali e presidi sanitari essenziali, come le garze.

IL PD DELLA CALABRIA DENUNCIA LE CARENZE ALL’OSPEDALE DI LOCRI E ATTACCA: «OCCHIUTO HA FALLITO»

«È gravissima la mancanza di lenzuola per i ricoverati nel reparto di Medicina dell’ospedale di Locri». Tuonano dal Pd della Calabria. «Il fatto – scrivono- indica che il Servizio sanitario calabrese è precipitato nel baratro e che il commissario Roberto Occhiuto ha fallito in maniera clamorosa». Queste le parole del partito guidato dal senatore Nicola Irto.

«Sono allora assurde quanto offensive – attaccano i dem calabresi – le recenti affermazioni in conferenza stampa del commissario governativo Occhiuto e della direttrice generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, sui problemi dell’ospedale di Locri, che a loro avviso sarebbero presenti in tutta Italia. È falso che negli altri reparti italiani manchino le lenzuola e che gli altri ospedali della nazione presentino le stesse criticità del nosocomio di Locri. Nei giorni scorsi, il consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci aveva sbugiardato Occhiuto e Di Furia. Ora è esploso questo nuovo sconcertante caso che, unito alla chiusura del presidio di Gallico, mostra quanto sia esplosiva e drammatica la situazione della sanità nella Provincia di Reggio Calabria».

«Mai – concludono i dem calabresi – si era arrivati così in basso, a terra. La dg Di Furia dica con chiarezza se vuole risolvere i problemi più urgenti dell’ospedale di Locri e del resto della sanità del territorio reggino, altrimenti molli subito il suo incarico di responsabilità».