Neonato morto all'ospedale di Locri, indaga la Procura

2 minuti per la lettura

LOCRI (REGGUIO CALABRIA) – Martedì scorso, all’ospedale di Locri, un neonato è morto poco dopo essere venuto al mondo. Ha vissuto solo poche, brevissime ore. Poi il buio. Un buio profondo, definitivo, che ha spento ogni speranza. Il neonato sarebbe morto a pochissime ore dal parto, na tragedia che ha spinto i genitori del piccolo a sporgere denuncia ai carabinieri del gruppo di Locri, con il conseguente avvio di una inchiesta. Stando alle prime ricostruzioni il personale sanitario avrebbe più volte messo in pratica le procedure di rianimazione, purtroppo invano. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Locri, dopo la denuncia dei familiari, per il momento hanno acquisito la cartella clinica per verificare i referti e le procedure messe in atto in quelle ore concitatissime e drammatiche.

La salma del piccolo, invece, è stata posta sotto sequestro. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia per chiarire, si spera in maniera precisa, le cause del decesso a così poche ore di distanza dalla nascita. In seguito, si valuterà se procedere o meno contro il personale sanitario presente durante la tragedia.

Il reparto in questione è quello di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Locri. E’ diretto dal dottor Giuseppe Macrì, un medico che da anni e in silenzio lavora tra i corridoi, affrontando turni massacranti e risorse sempre più scarse. Una situazione denunciata da tempo e nota a tutti. C’è anche un precedente.

A febbraio dello scorso anno era accaduto un episodio simile nello stesso reparto e nello stesso ospedale. Un’altra morte durante il parto, nonostante diversi tentativi di rianimazione messi in atto anche in quella occasione dal personale sanitario presente. Anche allora la Procura aprì un fascicolo dopo la denuncia dei familiari. Seguì il sequestro della cartella clinica e l’autopsia. Poi nessun altro aggiornamento. Quello che resta, però, è il dolore profondo della famiglia di fronte ad una vita che non ha avuto neanche il tempo di un inizio. Attorno, l’intera comunità locrese cammina in punta di piedi, come su vetri rotti, profondamente scossa dall’accaduto. Bisognerà attendere l’esito degli accertamenti per capire le cause del decesso. Nel frattempo la città e l’intero comprensorio si stringe attorno alla famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. Ora, però, è il momento dell’attesa prima dell’ultimo addio, subito dopo il dissequestro della salma.