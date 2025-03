1 minuto per la lettura

Reggio Calabria, terremoto di magnitudo 3.4: nessun danno segnalato. Epicentro in mare di fronte a Pellaro a una profondità di 14 chilometri.

REGGIO CALABRIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata questa sera (13 marzo) alle 21.23 nella zona dello Stretto di Messina, secondo i dati rilevati dalla Sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma.

Reggio Calabria, terremoto di magnitudo 3.4: epicentro

L’epicentro è stato localizzato in mare, di fronte a Pellaro, quartiere situato nella zona sud di Reggio Calabria, a una profondità di 14 chilometri. Il sisma è stato percepito distintamente in varie aree della città e in alcuni comuni della provincia. Numerosi residenti hanno segnalato la scossa sui social media, descrivendola come breve ma chiaramente percepibile, soprattutto ai piani alti degli edifici.

Nonostante la paura, al momento non si registrano danni a persone o cose. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, non sono giunte segnalazioni di emergenze o richieste di soccorso. Il movimento tellurico rientra nella normale attività sismica dell’area dello Stretto, una delle zone a più elevata sismicità in Italia. Gli esperti ricordano l’importanza di seguire le norme di sicurezza in caso di scosse più forti e di mantenere la calma.