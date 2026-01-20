Maltempo, tragedia sfiorata: masso travolge auto nel tratto Africo-Ferruzzano

2 minuti per la lettura

Ciclone Harry: auto colpita da masso ad Africo. La mareggiata distrugge un noto locale a Ferruzzano. Danni e paura nella Locride.

AFRICO – Il ciclone Harry si è abbattuto con violenza sulla costa ionica reggina, lasciando dietro di sé una scia di distruzione, paura e danni ingenti. Piogge torrenziali, raffiche di vento impetuose e un mare in burrasca hanno messo in ginocchio il territorio, già fragile dal punto di vista idrogeologico. Momenti di autentico terrore si sono vissuti questa mattina 20 gennaio 2026, lungo la strada che collega i comuni di Africo e Ferruzzano. Intorno alle ore 09:00 un automobilista ha rischiato di perdere la vita a causa della caduta improvvisa di un grosso masso staccatosi dalla parete rocciosa durante una delle curve più pericolose del tratto tra i comuni di Africo e Ferruzzano. Solo per un caso fortuito l’uomo è riuscito a evitare conseguenze fatali: il veicolo è rimasto danneggiato. L’episodio ripropone con forza il tema della sicurezza stradale e della manutenzione dei versanti montani.

TRA AFRICO E FERRUZZANO AUTO COLPITA MASSO, DANNI A UNA STRUTTURA SULLA COSTA

La furia del ciclone non ha risparmiato neppure la fascia costiera. A Ferruzzano, il noto locale “La Loggia ” è stato quasi completamente distrutto dall’azione combinata delle onde altissime e del vento, che hanno colpito senza tregua per ore. La struttura ha subito danni gravissimi: arredi divelti, parti crollate e una devastazione che appare, a una prima stima, difficilmente recuperabile nel breve periodo. Numerosi disagi sono stati segnalati anche alla viabilità, con tratti stradali resi pericolosi da detriti, fango e smottamenti. Le autorità locali e i volontari della protezione civile sono intervenuti per monitorare la situazione e mettere in sicurezza le aree più colpite, mentre cresce la preoccupazione tra i residenti per possibili nuovi cedimenti.