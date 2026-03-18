Frana a Stilo sotto il convento, casa travolta e auto sepolte

Alcune immagini della frana a Stilo (RC)
INDICE DEI CONTENUTI
Cedimento improvviso a Stilo (RC), un costone franato sotto il convento travolge un’abitazione e seppellisce auto. Donna illesa, arrivano i nuclei USAR da Reggio Calabria per la massima prudenza
Un costone cede di schianto sotto lo storico convento di Stilo, in provincia di Reggio Calabria, e scarica terra e rocce su un’abitazione sottostante. La frana travolge la casa in pieno, la ricopre di detriti e seppellisce diverse auto parcheggiate nelle vicinanze. La potente massa di fango irrompe fino al salotto, lasciando danni visibili e pesanti.
FRANA A STILO, SALVATA DONNA
Una donna si trovava dentro la casa al momento del crollo, ma le prime verifiche confermano che è uscita incolume. Il bilancio resta senza feriti, un sollievo per la comunità locale già scossa dall’evento. I residenti descrivono un boato assordante seguito dal movimento del terreno che ha inghiottito tutto lungo il suo cammino.
IL LAVORO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MONASTERACE
La squadra dei Vigili del Fuoco di Monasterace interviene immediatamente per mettere in sicurezza l’area. Dal comando di via Candido, a Reggio Calabria, scatta il protocollo d’emergenza con l’attivazione dei nuclei USAR e del gruppo movimento terra. Le operazioni procedono con rimozione detriti e controlli strutturali, mentre il Comune raccomanda di evitare la zona.
FRANA A STILO, ATTIVATE PROCEDURE USAR
Le autorità attivano le procedure USAR nonostante l’assenza di segnalazioni di dispersi dai residenti. Nessuno esclude che sotto il muro di fango si nasconda qualcuno, così i soccorsi scandagliano il terreno con attrezzature specializzate. La prudenza guida ogni passo, in un territorio fragile come quello tra Monasterace e Stilo.
ZONA A RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO
Stilo conosce bene i pericoli delle frane lungo la SP9 che collega Monasterace. Episodi simili si ripetono con il maltempo, colpendo case e strade. Le autorità locali monitorano il costone e il convento, invitando i cittadini a segnalare crepe o anomalie per prevenire nuovi smottamenti.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA