Frana a Stilo sotto il convento, casa travolta e auto sepolte

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Cedimento improvviso a Stilo (RC), un costone franato sotto il convento travolge un’abitazione e seppellisce auto. Donna illesa, arrivano i nuclei USAR da Reggio Calabria per la massima prudenza

Un costone cede di schianto sotto lo storico convento di Stilo, in provincia di Reggio Calabria, e scarica terra e rocce su un’abitazione sottostante. La frana travolge la casa in pieno, la ricopre di detriti e seppellisce diverse auto parcheggiate nelle vicinanze. La potente massa di fango irrompe fino al salotto, lasciando danni visibili e pesanti.

FRANA A STILO, SALVATA DONNA



Una donna si trovava dentro la casa al momento del crollo, ma le prime verifiche confermano che è uscita incolume. Il bilancio resta senza feriti, un sollievo per la comunità locale già scossa dall’evento. I residenti descrivono un boato assordante seguito dal movimento del terreno che ha inghiottito tutto lungo il suo cammino.

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IL LAVORO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MONASTERACE

La squadra dei Vigili del Fuoco di Monasterace interviene immediatamente per mettere in sicurezza l’area. Dal comando di via Candido, a Reggio Calabria, scatta il protocollo d’emergenza con l’attivazione dei nuclei USAR e del gruppo movimento terra. Le operazioni procedono con rimozione detriti e controlli strutturali, mentre il Comune raccomanda di evitare la zona.

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FRANA A STILO, ATTIVATE PROCEDURE USAR

Le autorità attivano le procedure USAR nonostante l’assenza di segnalazioni di dispersi dai residenti. Nessuno esclude che sotto il muro di fango si nasconda qualcuno, così i soccorsi scandagliano il terreno con attrezzature specializzate. La prudenza guida ogni passo, in un territorio fragile come quello tra Monasterace e Stilo.

ZONA A RISCHIO DISSESTO IDROGEOLOGICO



Stilo conosce bene i pericoli delle frane lungo la SP9 che collega Monasterace. Episodi simili si ripetono con il maltempo, colpendo case e strade. Le autorità locali monitorano il costone e il convento, invitando i cittadini a segnalare crepe o anomalie per prevenire nuovi smottamenti.