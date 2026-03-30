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Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria

| 30 Marzo 2026 09:00 | 0 commenti

Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria

terremoto calabria
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All’alba di oggi, lunedì 30 marzo, una scossa di terremoto registrata in provincia di Reggio Calabria. Magnitudo 3.1

Terremoto oggi lunedì 30 marzo 2026 in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata a 4 chilometri a Nord-est di San Roberto in provincia di Reggio Calabria. Registrata alle 5.58 di questa mattina, a 16 chilometri di profondità. L’altro comune più vicino alla scossa è Scilla (6 chilometri).

Non si registrano danni a cose o persone

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