Gioia Tauro, non si ferma all’alt, bloccato dai carabinieri: guidava senza avere patente

2 minuti per la lettura

Gioia Tauro, guidava senza aver mai preso la patente, senza assicurazione e contromano, cerca di sfuggire all’Alt dei carabinieri ma viene bloccato

GIOIA TAURO – I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro giovedì notte, durante un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno notato in via Serra di Gioia Tauro un veicolo aggirarsi nei pressi dell’ufficio postale. Incuriositi dall’atteggiamento adottato dal conducente del veicolo, i carabinieri hanno intimato l’alt all’auto per effettuare dei controlli. Ma al momento dell’iniziativa dei carabinieri l’uomo alla guida del mezzo piuttosto che fermarsi non ha ottemperato all’ordine e si è dato alla fuga, di fatto confermando i sospetti dei militari.

GIOIA TAURO SFUGGE ALL’ALT DEI CARABINIERI, SCATTA L’INSEGUIMENTO

A quel punto, quindi, ha avuto inizio un vero e proprio inseguimento prolungatosi per circa tre chilometri lungo le vie cittadine. La caccia all’auto in fuga ha trovato la sua conclusione al raggiungimento di una zona periferica della città. Qui, tra l’altro, i carabinieri hanno scoperto che si trovava anche la residenza dell’uomo datosi alla fuga. Questi, una volta sceso dalla macchina, ha cercato rifugio proprio all’interno della sua abitazione nel tentativo di sottrarsi al controllo dei militari, ma nonostante ciò, i carabinieri hanno raggiunto e bloccato l’uomo. Le condotte dell’uomo gli hanno valso la consequenziale denuncia alla Procura della Repubblica di Palmi con l’accusa, oltre alle altre contestazioni, di resistenza nei confronti di pubblico ufficiale.

OLTRE ALLA DENUNCIA PENALE SCATTANO ANCHE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE CON IL SEQUESTRO DELL’AUTO

Nel medesimo contesto, i carabinieri hanno, inoltre, proceduto nei confronti dell’uomo con il sequestro dell’auto e la contestazione delle violazioni del codice della strada per guida di veicolo senza aver mai conseguito patente, assenza dell’obbligatoria assicurazione di responsabilità civile, velocità non commisurata in prossimità di curve o intersezioni e circolazione contromano.