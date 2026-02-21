Pascolo abusivo e animali incustoditi, denunce nel Parco dell’Aspromonte

1 minuto per la lettura

Scoperta una mandria di animali incustoditi e lasciati al pascolo abusivo nel parco dell’Aspromonte nell’area di Mammola e Cinquefrondi, denunciati i proprietari degli animali

REGGIO CALABRIA – Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione del fenomeno del pascolo abusivo all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, i militari del Nucleo Carabinieri Parco di San Giorgio Morgeto e quelli di Parco di Mammola, hanno condotto mirati accertamenti.

In particolare, nel corso di specifici controlli nel territorio di Mammola e Cinquefrondi, nonché lungo alcune arterie stradali ricadenti nell’area protetta e in zone di collegamento viario alternative alla SS 682 “Jonio-Tirreno”, i militari hanno riscontrato la presenza di capi bovini e di una consistente mandria di animali ovicaprini lasciati incustoditi ai margini della carreggiata.

Gli animali girovagavano incustoditi sull’arteria stradale e sulle aree limitrofe, costituendo un concreto ed evidente pericolo per la circolazione e per l’incolumità degli automobilisti, oltre a determinare un utilizzo illecito dei terreni ricompresi nel territorio del Parco. I carabinieri hanno provveduto alla messa in sicurezza delle strade interessate, al fine di scongiurare possibili incidenti e, successivamente, hanno avviato le procedure di identificazione dei capi mediante verifica delle marche auricolari, con il supporto del competente Servizio Veterinario. Gli accertamenti hanno consentito di ricondurre gli animali alle rispettive aziende zootecniche di appartenenza. I militari hanno denunciato i responsabili per attentato alla sicurezza dei trasporti, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.