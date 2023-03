Bonomi: «Rigassificatore di Gioia Tauro strategico per l’Italia»

1 minuto per la lettura

CATANZARO – «Penso che il rigassificatore di Gioia Tauro sia un’infrastruttura strategica nazionale, perché non vorrei che, venuta meno la tensione, adesso tutti noi ci rilassiamo e poi invece ci ritroveremo magari con un altro problema».

Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine di un incontro alla Regione Calabria per la presentazione di “Agenda Calabria”, il piano di azioni e di interventi per la crescita della regione messo a punto dal mondo confindustriale calabrese e italiano.

«Teniamo conto – ha aggiunto Bonomi – che non era un progetto incentrato solo sul rigassificatore ma prevedeva la costruzione di una piastra del freddo che è fondamentale per un paese come l’Italia e in particolar modo per una regione della Calabria fa dell’agroalimentare uno dei suoi prodotti di punta. Io quindi – ha concluso il presidente di Confindustria – credo che sia un progetto attuale e sul quale bisogna lavorare tutti».

«La prima cosa da fare è lavorare insieme, pubblico e privato, e oggi questo è un esempio di come pubblico e privato insieme possono fare davvero qualcosa per il proprio Paese. È un progetto importante – ha sostenuto Bonomi riferendosi a Agenda Calabria -. non solo per i calabresi. Settanta pagine, un dono da parte dell’industria italiana e calabrese, a una regione che, sappiamo, può dare tanto e da cui noi ci aspettiamo tanto».