La premier Giorgia Meloni a Reggio Calabria il 5 giugno

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Reggio Calabria venerdì 5 giugno alle 11 per la cerimonia militare del 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Venerdì 5 giugno, alle ore 11, la premier assisterà alla cerimonia militare per il 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in programma sul lungomare Falcomatà. La presenza è riportata nell’agenda ufficiale della Presidenza del Consiglio ed è confermata dall’Arma dei Carabinieri, che ha inserito l’evento tra gli appuntamenti istituzionali della giornata.

MELONI A REGGIO CALABRIA IL 5 GIUGNO

L’appuntamento si terrà nella cornice del lungomare Falcomatà, dove saranno schierati i reparti rappresentativi di tutte le componenti dell’Istituzione. L’evento, secondo quanto riferito dall’Arma, assume un valore particolare anche per il richiamo agli 80 anni della Repubblica italiana.

Dopo la tappa calabrese, Meloni è attesa nel pomeriggio a Tivat, in Montenegro, per partecipare al vertice Ue-Balcani occidentali.