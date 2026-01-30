2 minuti per la lettura

Il ministro dei trasporti Matteo Salvini in Calabria per verificare di persona la situazione dopo il ciclone Harry e dalla forte ondata di maltempo parla di “almeno un miliardo di danni”

BOVA MARINA – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alle 11.00 in punto è giunto a Bova Marina. Ad accoglierlo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, la senatrice reggina Tilde Minasi, il sindaco della cittadina ionica, Andrea Zirilli, il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, consiglieri regionali, amministratori locali e simpatizzanti della Lega giunti dai paesi limitrofi.

Il leader del Carroccio ha fatto un sopralluogo sul lungomare per visionare i danni prodotti dal ciclone Harry che nei giorni ha devastato la costa jonica. Salvini ha visitato, in particolare, il complesso turistico ‘La Rada Azzurra’ non tralasciando la parte del lungomare rimasto senza strada e beni primari. Quindi, prima di procedere verso Melito Porto Salvo, ha risposto brevemente alle domande dei cronisti.

Nel corso del breve incontro con la stampa Salvini ha commentato la forte ondata di maltempo che ha devastato la costa della Calabria al picco del ciclone Harry ha rassicurato sui fondi che saranno stanziati per superare l’emergenza: “I cento milioni – ha dichiarato – servono adesso per riallacciare l’acqua, il gas, la luce ma è chiaro che dopo si arriverà almeno a un miliardo di danni”