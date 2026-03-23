Reggio Calabria, una città modello di accoglienza

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Settimana d’azione contro il razzismo e Reggio Calabria città modello di accoglienza. Il sindaco metropolitano con Danny Mendez: «Antidoto per l’intolleranza». Grande partecipazione in piazza Italia.

REGGIO CALABRIA «Un modo diverso di concepire l’accoglienza come antidoto per l’intolleranza, e lo facciamo come le scuole e con i ragazzi che rappresentano la parte migliore della nostra città». Sono le parole del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, intervenuto all’evento ‘Guardiamo oltre il pregiudizio’ promosso, in occasione della XXII Settimana d’azione contro il razzismo, da Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali) in collaborazione con la Città Metropolitana.

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI E LA PASTICCERIA INTERCULTURALE

«Un momento dedicato agli studenti – ha aggiunto Versace – per riscoprire il valore dell’accoglienza attraverso il linguaggio della creatività. Ringrazio per questo il direttore di Unar, Mattia Peradotto, per aver condiviso con la nostra città la volontà di promuovere tra gli studenti delle nostre scuole, una riflessione profonda sul valore dell’accoglienza come strumento di coesione sociale e di contrasto ad ogni forma di discriminazione». Un’intera giornata dedicata all’integrazione alla condivisione di tradizioni e saperi, e soprattutto alla scoperta della pasticceria interculturale, con l’obiettivo di creare un percorso educativo dinamico volto a riscoprire le “Parole del Rispetto”, attraverso la manualità e il gusto, che la contaminazione tra materie prime locali e influenze internazionali produce.

REGGIO CALABRIA MODELLO DI ACCOGLIENZA: LA COSTRUZIONE DI PONTI CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE

Il consigliere delegato alle Politiche del lavoro, politiche giovanili e welfare Giuseppe Marino ha ribadito l’importanza della sensibilizzazione sui temi della discriminazione raziale. «Da piazza Italia – ha detto- arriva un bellissimo messaggio da parte delle scuole e dai ragazzi che hanno scelto con consapevolezza di aderire a questa bellissima giornata. Un messaggio contro ogni forma di discriminazione, contro ogni muro, contro ogni divisione. Quella di oggi è un’opportunità di riflessione per capire quanto sia importante, oggi più che mai, lavorare alla costruzione di ponti».

INTRATTENIMENTO E COLLABORAZIONI PER L’INTEGRAZIONE

Una giornata di festa allietata dalla presenza di un’ospite d’eccezione, l’artista Danny Mendez e da radio Studio 54 Network, che ha trasmesso l’evento in diretta e radiovisione. La kermesse di intrattenimento con i pasticceri reggini, dal titolo “Spelling Rights: le parole che uniscono” e “Sweet Integration – Mani in Pasta, Cuori Insieme”, è stata curata dal settore 7 (Inclusione – Sport – Politiche Sociali) dell’Ente, in collaborazione con Sviprore e l’Istituto Alberghiero di Villa, col patrocinio di Comune e associazioni di pasticceri ‘Apar’ e ‘Conpait’.