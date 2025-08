Sagra Contadina a Busale: tuffo nel passato e nelle tradizioni

2 minuti per la lettura

È giunta alla sua 22esima edizione la sagra contadina di Busale nel comune di Cinquefrondi, una occasione per fare un tuffo nel passato e nelle tradizioni

Ritorna alla ventiduesima edizione, domenica 3 agosto, la “Sagra Contadina” organizzata dall’associazione “Pro Busale” e patrocinata dal comune di Cinquefrondi. Un evento che da anni ormai vede impegnati, in un’armonia old style, i residenti di contrada Busale diventato, nel tempo, un’attrattiva interessante anche per gli abitanti dei paesi vicini, molti dei quali si sono confermati fedeli habitué della casereccia proposta gastronomica della sagra. “Maccaruna cu carni i crapa, pittedi di sciuri i cucuzza”, “patati frijuti cu a cammisa” non mancheranno sicuramente nel menu previsto per la serata, il quale sarà cucinato rigorosamente seguendo le ricette tradizionali tramandate di madre in figlia, di padre in figlio.

Un vero e proprio tuffo nel passato che dura da oltre 22 anni da quando, cioè, nel luglio del 1999, un gruppo di amici decise di creare l’associazione con il desiderio di tramandare, a chi dopo sarebbe arrivato, le tradizioni di quella contrada immersa nel verde. «Di anno in anno – ci spiega l’attuale presidente dell’associazione Simona Valenzise – ci spinge a continuare nel proporre questo evento la voglia di preservare e dare continuità ad un percorso iniziato davvero molto tempo fa da chi c’era prima di noi».

«Chi ha dato il via alla sagra contadina – spiega ancora Valenzise – ci ha lasciato una tradizione importante da portare avanti. Abbiamo avuto un periodo di fermo a causa del Covid-19 ma abbiamo subito ripreso a riorganizzare l’evento, ad oggi sono quattro anni di consecutività dell’iniziativa. Ci teniamo moltissimo a non interrompere la tradizione» conclude la presidente del sodalizio.

La degustazione del menu allestito per i partecipanti alla sagra sarà allietata anche dall’esecuzione live di musica tradizionale calabrese e dalla immancabile presenza dei Giganti.