Effetto Nicholas, su Rai 2 un documentario sulla tragedia dei Green

2 minuti per la lettura

IN OCCASIONE del trentennale della morte di Nicholas Green, andrà in onda venerdì 27 giugno in prima serata su Rai2 “Effetto Nicholas”, un documentario – prodotto da Endemol Shine Italy per Rai Documentari – che racconta la tragica vicenda e ciò che successivamente accadde.

È il 29 settembre 1994 quando un bambino americano di soli 7 anni, Nicholas Green, viene colpito da una pallottola mentre viaggia in macchina con la sua famiglia – in Italia, in vacanza – sulla Salerno-Reggio Calabria. Settantadue ore dopo ne viene dichiarata la morte celebrale. Settantadue ore in cui questa vicenda diventa un vero e proprio caso mediatico, una tragedia collettiva che, grazie al coraggio della famiglia Green che decide di donare gli organi del piccolo Nicholas, riesce a sdoganare il tabù della donazione degli organi nel nostro Paese.

Il documentario, ideato e scritto da Carmen Vogani con Lorenzo Avola, analizza a fondo quella che è stata una vera e propria rivoluzione culturale in Italia, raccontando l’evoluzione dei trapianti d’organi nel nostro Paese e di come la scelta della famiglia Green fece da esempio e ispirazione in Italia, dove vi è oggi un’eccellenza medica nel campo dei trapianti. Nicholas salvò la vita a sette persone ma, indirettamente, nei giorni, mesi, anni successivi, ne salvò altre centinaia e centinaia, grazie a quello che venne presto ribattezzato “Effetto Nicholas”.

L’“Effetto Nicholas” è stato così dirompente che solo l’anno dopo la sua scomparsa i trapianti nel nostro Paese sono aumentati del 25% e, nei dieci anni successivi, la percentuale di donazioni d’organi in Italia risulta triplicata. Questo anche grazie alla risonanza mediatica che ebbe l’accaduto, influendo notevolmente, e positivamente, sulla cultura della donazione in Italia. Al documentario ha aderito il Centro Nazionale Trapianti e la stessa famiglia Green, che ha partecipato al progetto in prima persona con le testimonianze dirette di Reginald Green, il padre di Nicholas, di sua moglie Margaret, e della loro figlia Eleanor, che quella terribile notte del 1994 dormiva accanto al fratello maggiore.

Oltre alla famiglia Green, il documentario dà voce agli altri testimoni della vicenda, grazie anche ai diversi materiali d’archivio: dai riceventi di organi ai medici dell’epoca. Ma non mancano storie legate al presente: testimonianze di chi ha vissuto la donazione, sia come familiare del donatore che come ricevente, affrontando anche la questione della garanzia dell’anonimato. Il documentario, infine, ricostruisce la vicenda raccontando il processo per l’omicidio del piccolo Nicholas, che si è concluso in ogni grado di giudizio.