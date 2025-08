“Quando sulla riva verrai”, parte la nuova edizione del Color Fest

3 minuti per la lettura

DAL 12 al 14 agosto, il “Color Fest” approda sul Lungomare Falcone-Borsellino con il suo scrigno di musica, cultura, educazione ambientale e solidarietà. La tredicesima edizione della rassegna è stata presentata in una conferenza stampa, presso la Sala Luisi, alla presenza del sindaco Mario Murone, di Maria Grandinetti, presidente del Consiglio Comunale, di Annalisa Spinelli, assessore alla Cultura e al Turismo, di Antonietta D’Amico, assessore all’Ambiente, e di Mirko Perri e Armando Canzoniere, rispettivamente direttore artistico e organizzativo. Non solo note con artisti nazionali e internazionali, ma anche ristorazione, intrattenimento per i più piccoli, e uno sguardo alla sostenibilità ambientale e all’inclusione.

«Saranno allestiti quattro palchi che vedranno trenta concerti – ha spiegato Mirko Perri – Il programma di attività collaterali vedrà pre e after show. Il servizio Bibliobus dedicherà uno spazio di letture per bambini. Gli eventi saranno affiancati dagli stand di food a cura di locali lametini. E in collaborazione con Coldiretti, gli artisti saranno omaggiati con prelibatezze del territorio a km zero. “Color Fest” metterà in campo misure green, con l’uso di luci Led, impianti elettrogeni a basso consumo, bicchieri biodegradabili. Insieme alla Multiservizi, sarà promossa una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, durante gli eventi. La collaborazione con Aism consentirà facilitazioni all’accesso per le persone disabili».

Per il futuro, Perri ha prospettato «la possibilità di ampliare le giornate della manifestazione, con la previsione di eventi gratuiti». Un viaggio artistico, ideato per valorizzare il territorio, offrendo spettacoli e socialità in uno scenario naturale: «Il “Color Fest” – ha affermato Armando Canzoniere – nasce dalla visione di un gruppo di giovani che hanno scommesso sulla Calabria, per creare un’esperienza culturale, momenti di crescita personale e collettiva. È la dimostrazione che i luoghi possono essere vissuti attraverso la cultura».

L’assessore Spinelli ha elogiato «il ruolo attivo dei giovani per far emergere le positività». La kermesse, non solo trasforma il Lungomare Falcone-Borsellino in un polo attrattivo, ma diffonde buone pratiche per l’uso intelligente delle risorse: «Il “ColorFest” – ha detto l’assessore Antonietta D’Amico – è un contenitore virtuoso, un esempio di come la Calabria sappia creare occasioni, e veicolare il messaggio di sostenibilità ambientale. I giovani hanno una profonda consapevolezza della salvaguardia dell’ambiente. Durante i tre giorni del Festival, saranno posizionati mastelli nella pineta e nelle aree comuni, per il conferimento dei rifiuti».

Maria Grandinetti, presidente del Consiglio comunale, ha sottolineato come «il Color Fest sia accreditato come una stupenda cartolina della nostra terra, che rende Lamezia una meta del turismo musicale». Alla base del “Color Fest” una sinergia foriera di successi di pubblico e critica: «Abbiamo bisogno di esempi positivi – ha dichiarato il sindaco Mario Murone – a maggior ragione se provengono da giovani, capaci di realizzare attività con importanti ricadute sociali, culturali ed economiche sul territorio».

Per il suo valore simbolico e culturale, il “Color Fest” si candida tra gli eventi chiave dell’estate lametina: «Rilancio la proposta – ha concluso Murone – di una rassegna che interessi l’inizio dell’estate, non soltanto agosto. Speriamo nel prossimo anno, con l’attuazione del Piano Spiaggia e con il vostro coinvolgimento, di valorizzare uno dei luoghi più belli del territorio». Nello spazio a cielo aperto, sul Lungomare Falcone-Borsellino, si esibiranno martedì 10 agosto, Lucio Corsi, Isaac Delusion, Marco Castello, Delicatoni, Fenoaltea, Anna and Vulkan; mercoledì 13 agosto, Mace, Okgiorgio, Joan Thiele, Giorgio Poi, Chalk e Dissidio; giovedì 14 agosto, The Muer Capital, Shame, Dov’è Liana, Ifflaga Disco Pax, Populous e Ekkstacy. I concerti saranno preceduti e seguiti da diversi dj set, con immersioni sonore fino all’alba.