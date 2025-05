La reggina Erminia Marino incoronata Miss Mondo Calabria 2025

2 minuti per la lettura

E’ una studentessa universitaria con la passione per la moda la nuova Miss Mondo Calabria 2025: incoronata Erminia Marino di Reggio Calabria

È la giovane reggina di 21 anni, Erminia Marino, a conquistare il titolo di “Miss Mondo Calabria 2025”. Alta 1.77, è una studentessa al terzo anno di mediazione linguistica all’Università di Reggio Calabria con la passione per la moda.

L’evento, organizzato dall’agenzia “Andrea Cogliandro Eventi” esclusivista regionale del concorso di bellezza, ha visto la partecipazione di numerose concorrenti provenienti da tutta la regione. Le partecipanti, preparate da un team di esperti make-up artist e hair stylist, hanno sfilato in abiti sportivi ed eleganti.

La serata, condotta da Francesco Saltalamacchia, ha alternato momenti di sfilata a esibizioni di ballo e canto, creando un’atmosfera di grande spettacolo e intrattenimento. Tra gli ospiti d’onore, presente anche la bellissima “Miss Mondo Italia 2024” Lucrezia Mangilli e altre Miss Mondo degli anni passati.

“Ringrazio l’agenzia Andrea Cogliandro Eventi – commenta la Miss Mondo Calabria 2025 – per avermi accolto in questa meravigliosa famiglia dove tutto viene fatto con amore e passione. Non mi aspettavo di essere la nuova Miss Mondo Calabria 2025 in quanto le concorrenti erano davvero tutte meravigliose.

Sono veramente fiera di far parte di questa famiglia, con tutte le altre ragazze si è instaurato un rapporto di amicizia vero e meraviglioso. Auguro a tutte loro che ieri non sono arrivate a conquistare una fascia di non scoraggiarsi di fronte alle avversità della vita. Proprio questi ostacoli ci fanno crescere come persone”.

Il patron regionale di Miss Mondo Calabria, Andrea Cogliandro, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Un grande in bocca al lupo a Erminia e alle altre sei semifinaliste nazionali, con l’augurio che possano proseguire il loro percorso portando avanti la Calabria. Ringrazio tutte le ragazze partecipanti, ognuna caratterizzata da una bellezza e un’eleganza che ha reso veramente difficile il verdetto da parte della giuria. Ripartiremo subito con le nuove selezioni e i nuovi casting per l’edizione 2026 già da subito. L’estate è alle porte e faremo nuove tappe come sempre, nelle città più prestigiose della Calabria”.