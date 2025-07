Maria Grazia Cucinotta e il tango aprono l’estate di Taurianova

3 minuti per la lettura

Maria Grazia Cucinotta, Riccardo Fogli, Enzo Gragnaniello, Michele Zarrillo e gli Zero Assoluto tra gli artisti che popoleranno il palchi estivi di Taurianova questa estate

Sono Maria Grazia Cucinotta, Riccardo Fogli, Enzo Gragnaniello, Michele Zarrillo e gli Zero Assoluto i big scelti direttamente dall’amministrazione comunale per il programma dell’estate Taurianovese 2025, che si aggiungono a Mimmo Cavallaro che sarà ospite di una delle serate del Concorso Internazionale dei Madonnari-Città di Taurianova.

Le serate di spettacolo, scaturite dalla collaborazione con l’assessorato comunale alla Cultura e con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, anche quest’anno vanno oltre il consueto supporto civile ai festeggiamenti religiosi – che culminerà con il Galà dei Miracoli il 9 settembre e il concerto degli Zero Assoluto programmato per il giorno successivo – e sono inserite anche nei contenitori annuali organizzati dal Comune, come le produzioni conosciute con il nome di ‘Mbitu Festival dal 26 al 29 agosto e Note d’Autore (giunte alla 4° edizione) o nelle kermesse organizzate dalle associazioni Amici del Palco, Risorse e Mammalucco, che tradizionalmente si aggiungono all’Infiorata organizzata dalla Proloco Taurianova nel Cuore.

Diverse le date da appuntare in un programma che dalle Piazze Macrì e Italia, fino alla Villa Fava e passando per il Viale XXIV maggio, consentirà anche di fare il solito tuffo nel gusto grazie alle preparazioni degli artigiani dolciari taurianovesi e allo street food, solita imperdibile occasione per conservare un ricordo anche “dolce e saporito” dell’ospitalità taurianovese.

CUCINOTTA APRE L’ESTATE DI TAURIANOVA, POI UN RICCO PROGRAMMA PER TUTTI I GUSTI E LE ETA’

Si comincia giovedì 31 luglio con lo spettacolo di Maria Grazia Cucinotta dedicato a Malena e al Tango, nella cornice del teatro all’aperto di Villa Fava resa ancora più accogliente dai primi recenti lavori di abbellimento. Riccardo Fogli si esibirà l’8 agosto, primo appuntamento del festival Note d’Autore che proseguirà il 25 agosto con Enzo Gragnaniello introdotto dall’orchestra Nuova Verdi e dal cantautore Domenico Barreca. Michele Zarrillo invece chiuderà ‘Mbitu Festival, il 29 agosto.

Diverse le collaborazioni offerte dall’amministrazione comunale, in primis alla Parrocchia di Maria SS delle Grazie impegnata quest’anno non solo con i solenni festeggiamenti in onore della Madonna Patrona di Taurianova ma anche con le celebrazioni inerenti l’elevazione del Duomo a Chiesa Giubilare, ma poi anche con l’associazione Aniac per la Fiera Du ‘MBitu a ridosso del rito tradizionale che si terrà il 29 agosto.

«Offriamo un programma come al solito ricco e pensato per i gusti di ogni età – commenta l’assessore Massimo Grimaldi – e come sempre nato da una stretta collaborazione con le associazioni cittadine, di ogni orientamento e funzione sociale, proprio perché per noi l’offerta turistica deve essere anche occasione di inclusione e partecipazione. Ringrazio per questo oltre che la Città Metropolitana per il contributo garantito e l’artista Domenico Barreca per il paziente lavoro di limatura del cartellone, anche l’assessore Maria Fedele».

Il sindaco Roy Biasi che ha voluto ringraziare le associazioni e gli uffici comunali – che hanno saputo contemperare le diverse esigenze in modo da soddisfare il più possibile tutti – ma soprattutto ha sottolineato «la scelta fatta quando ci siamo insediati di creare ex novo appuntamenti di spettacolo e di qualità, che sono diventate tradizioni ormai immancabili».