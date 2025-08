Nuoto, Giordano e Caponi vincono la 61ª Traversata dello Stretto

2 minuti per la lettura

Pasquale Giordano e Linda Caponi trionfano nella 61ª Traversata dello Stretto, un evento sportivo di nuoto che unisce Calabria e Sicilia.

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) – L’adrenalina pura e la magia di un evento che è parte dell’anima dello Stretto. La 61ª edizione della Traversata dello Stretto di Messina ha regalato uno spettacolo indimenticabile, una vera e propria epopea sportiva che ha visto le giovani promesse del nuoto sfidarsi tra le acque che separano e uniscono la Calabria e la Sicilia. A dominare la scena sono state le Fiamme Oro, protagoniste di una prova corale che ha messo in luce non solo la preparazione tecnica ma anche la determinazione di atleti formidabili. La vittoria è andata a Pasquale Giordano, che ha tagliato il traguardo in un drammatico arrivo al fotofinish, superando per un soffio il compagno di squadra Giuseppe Ilario. Un duello emozionante, risolto solo negli ultimi metri, che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo.

Il tris vincente per le Fiamme Oro è stato completato da Vincenzo Caso, che si è aggiudicato il terzo posto, dimostrando ancora una volta il valore di una squadra che ha saputo imporsi su tutti.

Sul fronte femminile, la vittoria è andata a Linda Caponi, che ha scritto una pagina di storia di questa competizione, dominando la gara alla sua prima partecipazione e arrivando sesta nella classifica generale. Dietro di lei, una combattutissima lotta per il podio ha visto la veterana Silvia Ciccarella conquistare il secondo posto e la promettente Emma Micheletti del Nuoto Venezia, chiudere in terza posizione.

TRAVERSARSAT A NUOTO GLI 80 NUOTATORI VINCONO SULLE CORRENTI DELLO STRETTO

Le correnti dello Stretto, vere protagoniste in questa edizione, hanno messo a dura prova gli 80 nuotatori provenienti da tutta Italia, rendendo la sfida ancora più avvincente. Le loro traiettorie, costantemente modificate dalla forza della natura, hanno reso la competizione un’incognita continua, un banco di prova per l’abilità e la resistenza degli atleti.