Promozione Calabria: la Deliese conferma 14 calciatori

Fra i Dilettanti in Calabria si muove anche la Deliese e lo fa con la conferma di 14 calciatori in vista della Promozione 2025/26. Il ds De Giorgio, già operativo sul mercato, ha blindato i pezzi pregiati, tra l’altro fra i più richiesti anche in categoria superiore. A guidare la squadra ci sarà ancora Andrea Parentela. Con lui alla guida la Deliese ha sfiorato i play off, sfuggiti per appena un punto nella stagione 2024/25. Il tecnico catanzarese si è meritato sul campo la riconferma conseguendo 34 punti in 19 giornate della sua gestione, con una media di 1,78 punti a partita. Se la Deliese avesse tenuto questo ritmo dall’inizio, avrebbe chiuso a 53 punti, quindi in zona play off. L’obiettivo è stato fallito per pochissimo, ma adesso si ripartirà con maggiore determinazione, per disputare un torneo da protagonista. Società solida, quella aspromontana, e con tanta voglia di far bene, accompagnata da una sana passione.

Conferma per ben 14 elementi dell’organico: la Deliese riparte

La Calabria dei Dilettanti è anche il volto felice della Deliese, che in vista del prossimo torneo di Promozione ha provveduto alla conferma di 14 calciatori. Di conseguenza si ripartirà con il portiere esperto Mattia Licastro (27 presenze nella passata stagione) e l’altro estremo difensore Roberto Serrao (3 volte in campo). Quindi faranno ancora parte della rosa Vincenzo Battista (22 gare) e Rocco Spanò (25 presenze). Con loro ci saranno Carmelo Foti (21 gare nello scorso torneo) e il capitano Alessandro Carbone, sceso in campo 25 volte e autore di 2 reti. Una garanzia assoluta per forza e carattere. Fra i pezzi pregiati dell’organico non poteva mancare il difensore goleador Abdoulaye Kebe: 29 presenze e 8 reti. Grande solidità e sostanza da parte sua. Non a caso è stato menzionato spesso nella Top Ten del Quotidiano, per il rendimento tenuto nel corso della stagione.

Rimane anche Angulo: la Deliese fa sul serio in Promozione

Fra i pezzi pregiati dell’organico aspromontano c’è sicuramente il centravanti Yonni Angulo, arrivato in doppia cifra nella scorsa stagione, pur dovendo saltare qualche partita. Per lui 24 presenze e 10 reti. Il dinamico Natale Borghetto (23 incontri per lui in maglia aspromontana) farà ancora parte del progetto, assieme a Domenico Papalia (5 volte in campo) e Francesco Italiano (2 presenze). Ragazzi, questi ultimi, ben inseriti nel progetto e con tanta voglia di crescere. Sempre con la Deliese, nella stagione 2025/26 ci saranno Raffaele Giorgi (13 volte in campo) e il dinamico Paolo Giorgiò. Per lui 26 partite e 5 gol: un elemento che in questa categoria fa la differenza. Infine conferma meritata anche per Michele Versaci, elemento di grande affidabilità: 27 gare e 4 gol.