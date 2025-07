Dilettanti: Simone Galletta e il Brancaleone nel cuore

13 minuti per la lettura

La prossima sarà la stagione numero 25 per Simone Galletta con la maglia del Brancaleone: fra i Dilettanti un vero e proprio atto di amore incondizionato. A 39 anni lotta indomito come un ragazzino. Ruolo: centrocampista. Sì, la classica vita da mediano la sua, con una notevole quantità e tanti spunti di qualità. A volte rude, spesso focoso, ma di una garanzia totale sotto molteplici aspetti. Perché con lui in campo si va sul sicuro. Gioca per la maglia. Avrebbe potuto fare altre scelte e magari guadagnare qualcosa. Ma lui ha scelto diversamente. Ha deciso di sposare il Brancaleone, prima ancora che la signora Eleonora, la compagna che ha scelto per la vita! Dalla loro unione è nata Leila, alla quale cerca di dedicare mille attenzioni quando è libero dagli impegni. Perché il calcio è sempre sullo sfondo e negli ultimi anni si è aggiunto il beach soccer. Ma c’è anche l’attività lavorativa da portare avanti. Un lavoro legato alla terra, alla sua terra, la terra di Calabria. Un uomo vero, nobile di sentimenti Simone Galletta, nella vita di tutti i giorni. Sul campo, da avversario, non vorresti mai trovartelo contro, perché è tenace, arcigno, combattivo. Da compagno di squadra, invece, lo vorresti sempre al tuo fianco, perché sai che ti darà sempre e comunque una mano. Lotta e gioca con il cuore. Quel cuore che per lui è a metà fra il rosso e il blu del Brancaleone.

La favola del Brancaleone fra i Dilettanti e la storia di Simone Galletta

Tutto inizia nel 2001: il Brancaleone è una bella realtà fra i Dilettanti in Prima categoria e un calciatore neanche sedicenne si affaccia al calcio dei grandi: è Simone Galletta. Fa il centrocampista e fa parte di una famiglia legata al club rossoblù. «Il Brancaleone ce l’abbiamo dentro – spiega il diretto interessato – e non possiamo farne a meno. La squadra per quanto mi riguarda è parte di me, di noi che ci giochiamo da una vita. È qualcosa di cui non posso farne a meno. E questo lo sanno le nostre mogli, le nostre madri, i nostri padri e i nostri figli. Viene prima la squadra poi tutto il resto». E poi ci sono i compagni di squadra «con i quali ho condiviso tanti momenti, alcuni dei quali esaltanti, in particolare in occasione di certe vittorie o delle promozioni. Ho convissuto al fianco di ragazzi straordinari. Abbiamo condiviso allenamenti, partite e anche momenti extra campo che hanno rafforzato il nostro legame, divertendoci moltissimo».

Un giovanissimo Simone Galletta

Il Brancaleone, le promozioni e Simone Galletta protagonista

Nel 2003/04 il Brancaleone sale di categoria e nell’approdare in Promozione fra i Dilettanti scopre un Simone Galletta in condizioni strepitose. Segna ben 11 gol e si fa notare fra i Dilettanti. È fra i più giovani, ma la grinta non manca. Passa qualche anno e la squadra sale ancora. Approda in Eccellenza. Il mediano rossoblù segna 5 gol e dopo diverse stagioni con qualche cartellino rosso non si fa neanche espellere! «I campionati sono tutti belli quando si vincono – spiega Simone Galletta – ma a livello di emozioni, questo del 2011 è stato il più significativo. Lo ricordo con piacere perché era da poco morto mio zio Enzo. In quel periodo tantissime persone entrarono a far parte di una nuova dirigenza che, insieme a noi calciatori, aveva come obiettivo regalare l’Eccellenza a Brancaleone per la prima volta nella sua storia. Volevamo dedicarla a mio zio e riuscimmo nell’impresa». Allenatore il compianto Rocco Brando.

Brancaleone in festa per la promozione in Eccellenza nel 2011

La storia si colora di rossoblù

Il 3 aprile del 2011 con una giornata di anticipo il Brancaleone conquista il salto in Eccellenza per la prima volta nella sua storia. Quel giorno la tribunetta dello stadio è tutta colorata di rossoblù. Sul campo la squadra di Brando batte la Gallicese per 3-0 con le reti di Giovanni Galletta, Pasquale Borrello e Antonio Petronio. Questa la formazione: Cotroneo, Sgrò (35’st Galletta D.), Genova, Battaglia, Ielo, Foti, Galletta G. (35’st Petronio N.), Galletta S., Aronne, Borrello, Nicita (35’st Petronio A.). Al termine della gara tutti felici, dal dirigente storico Tonino Santacaterina allo stesso Brando, passando per il ds Sandro Cuppari e Francesco Siviglia, del direttivo ultras Brancaleone. Sugli spalti una coreografia da brividi. Un paese in festa. Si entra nella storia.

La squadra del Brancaleone vincitrice del torneo di Promozione del 2011

La famiglia, il lavoro e il Brancaleone

Nella vita di tutti i giorni Simone Galletta fa l’imprenditore agricolo: si occupa di bergamotti. Lavoro la terra insieme al padre: un’azienda a conduzione familiare. Da ragazzino ha sempre giocato nel Brancaleone «a parte una parentesi di 15 giorni nel Padova, prima che mi mandassero a casa, visto che scappavo sempre dal centro dove vivevamo». Dopo quell’esperienza «sono sempre rimasto a Brancaleone nonostante all’epoca tante squadre piccole e grandi mi cercassero». Avrebbe potuto guadagnare qualcosa giocando altrove, ma non ha mai “tradito” il Brancaleone: «Tante volte me lo chiedo anche io e ogni tanto me lo chiede mia moglie. Perché sono sempre rimasto qua? Perché se fossi andato via è come se avessi tradito un ideale. Per me e per i miei compagni il Brancaleone è uno stile di vita. Credetemi: è proprio così».

Quel legame con Brando e Criaco

Per quanto riguarda i tecnici «sono legato a tutti i “pochi” allenatori che ho avuto in prima squadra. Rammento Brando, Laface, Paviglianiti, Leone, Criaco, Marcianó. Con tutti ho avuto un buon rapporto: ancora oggi mi sento bene o male con ognuno di loro. Ma mister Brando e mister Alberto Criaco sono quelli a cui sono più legato». Con il compianto Rocco Brando «ci ho giocato insieme: un calciatore conosciuto in tutta la Calabria e un grande allenatore, innovativo. A quei tempi applicava un calcio moderno. La sua prematura scomparsa rappresenta per me un dolore enorme». E poi c’è Alberto Criaco: «In una fase della mia carriera in cui non avevo quasi più voglia di giocare a calcio, ha saputo riaccendere la passione dentro di me, facendomi fare altri campionati alla grande, ricchi di risultati e di soddisfazioni. Sono rimasto un po’ male quando ha scelto di andare in un’altra squadra, ma tutto fa parte del gioco».

Una formazione del Brancaleone con il compianto Rocco Brando (il primo in basso da sinistra) nella veste di calciatore

I momenti più belli

In 24 anni di campionato, davvero tante avventure. Nel calcio ci sono le gioie e anche le delusioni. Dai momenti negativi si trova la forza per ricominciare. Per esempio nella stagione 2004/05, in semifinale play off, il Brancaleone batte 3-0 in casa la Taurianovese. Sembra fatta, ma al ritorno subisce la prodigiosa rimonta dei locali (5-0) ed è fuori dai giochi. Passa qualche anno. Siamo nel 2010 e stavolta la doppia sfida con la Taurianovese vale la finale play off. All’andata risultato di 1-1 a Taurianova. Al ritorno, gli ospiti passano in vantaggio con Giovinazzo. Ma poi si scatena il Brancaleone. Segna Petronio, quindi Gianni Galletta ne fa due e poi vanno in gol anche Simone Galletta e Aronne. «Una gara “infuocata” in tutti i sensi – dice Simone – e al campo c’era tutto il paese a sostenerci. Per noi fu una vendetta sportiva. Tra l’altro in quegli anni si era creato un certo astio con la Taurianovese. Ogni volta in campo molta tensione. Quel gol mi diede una scarica di adrenalina incredibile. Lo rammento come se fosse oggi. Però ci tengo a precisare che con il tempo siamo diventati amici con quei ragazzi della Taurianovese». Il Brancaleone vince la finale play off, ma per salire in Eccellenza deve spareggiare con la vincente dei play off del girone A. Si gioca a Vibo con il Sersale e i catanzaresi passano ai rigori. L’appuntamento con la storia è rinviato. Quel giorno Simone Galletta freme in tribuna e soffre: è squalificato e non può giocare.

Le espulsioni e le squalifiche

Il conto è fatto: 22 espulsioni e 58 giornate di squalifica. Praticamente è come se due anni, dei 24 di carriera, li avesse saltati, perché appiedato dal Giudice sportivo. «In effetti ne ho accumulate davvero tante di squalifiche – afferma il centrocampista di Brancaleone – soprattutto quando ero ragazzo, perché avevo un carattere troppo focoso. In campo non riuscivo a tenermi di fronte a una parola dell’avversario oppure a una scelta sbagliata dell’arbitro». Con il passare del tempo, però, questo lato del suo carattere è migliorato notevolmente: nelle ultime sette stagioni “appena” 3 espulsioni e 10 giornate di squalifica. «Diciamo che adesso accetto con più tranquillità alcune cose che capitano in campo con arbitri e avversari. D’altronde si cresce e si migliora».

Simone Galletta espulso: è capitato 22 volte in 24 anni di carriera!

La Coppa Disciplina

C’è un Brancaleone battagliero in campo, ma c’è anche una squadra che vince per tre volte la Coppa Disciplina nelle ultime cinque stagioni. «La battaglia è solo sul campo. E lì noi ci abbiamo sempre messo grinta e voglia. Ma devo ammettere che a volte dovevamo frenarci, perché i nostri organici sono sempre stati striminziti e non potevamo permetterci di perdere calciatori. Altrimenti non so quante volte avremmo vinto la Coppa Disciplina!».

LEGGI ANCHE: Brancaleone: fair play e calcio sostenibile fra i Dilettanti

Una formazione del Brancaleone edizione 2016/17

Per Simone Galletta con la maglia del Brancaleone, fra i Dilettanti, 454 presenze in campionato, nella stagione regolare, con 42 gol fatti. Ha iniziato nel 2001/02 in 1ª categoria, torneo nel quale ha giocato 48 partite e siglato 12 gol. In Promozione 264 gare e 25 reti. Il resto in Eccellenza. Ha ottenuto 4 promozioni. Il 4 novembre del 2001 ha debuttato con la squadra rossoblù: 1-0 contro la Nuova Archi. Il 14 aprile del 2003 la prima rete (nel 6-1 al Sambatello), sempre in Prima categoria. Il 27 novembre del 2011 ha siglato la prima rete in Eccellenza (Brancaleone – Bovalinese 4-1). Nella stagione 2022/23 l’ennesima impresa della formazione jonica, con quel fantastico 3° posto finale in Eccellenza e la storica partecipazione ai play off.

Il centrocampista reggino in azione

L’amore per la squadra e i magnifici cinque

Si parlava di un solido legame con la squadra del proprio paese. Da qui emerge un aspetto singolare di questi tempi: si gioca per l’orgoglio, per Brancaleone. E basta. Senza guadagni. «Noi del paese – racconta Simone Galletta – non abbiamo mai preso un euro o una lira. Lo facciamo per passione e amore per il nostro paese. Ci siamo confrontati spesso con realtà blasonate e con calciatori che guadagnavano cifre per noi impensabili. Ma è capitato di averli battuti e di non aver visto, in loro, quella stessa voglia che avevamo noi, che scendiamo in campo per passione. Avvertiamo sulle spalle una certa responsabilità. Sappiamo di non poter deludere un intero paese. E quando perdiamo, la notte non si dorme dalla rabbia». E poi c’è una storia nella storia, ossia quella dei “Magnifici cinque” che vi abbiamo raccontato proprio sul Quotidiano. Perché attualmente nel Brancaleone giocano da sempre i fratelli Daniele e Gianni Galletta, il loro cugino Simone e poi Borrello e Tuscano. «Ci lega l’amicizia. Ci frequentiamo anche fuori dal campo. Con i miei cugini non solo la parentela, ma ci lega un amore fraterno. E lo stesso vale per gli altri».

LEGGI ANCHE: Dilettanti: il Brancaleone e la storia dei magnifici cinque

L’avventura con il beach soccer

Simone Galletta e il Brancaleone, oltre ai Dilettanti, hanno avviato un nuovo percorso con il beach soccer. «Tre anni fa siamo stati invitati a partecipare al campionato di Serie B che si è svolto a Lamezia. Abbiamo vinto e poi preso parte alle finali nazionali. Vinte anche queste, siamo arrivati in Poule promozione Serie A e l’anno scorso, alla prima partecipazione nella massima serie, con squadre di blasone come Lazio, Roma, Genova, Chiavari, Cagliari, Bologna e via dicendo abbiamo raggiunto i play off per giocarci lo scudetto. Poi è andata male ma abbiamo fatto un miracolo, l’ennesimo a livello calcistico». Quest’anno «siamo partiti male ma ci riprenderemo come abbiamo sempre fatto». E comunque «ci divertiamo, siamo insieme con i soliti amici e rinnoviamo entusiasmo e voglia di far bene».

Il futuro

Nei Dilettanti da una vita, Simone Galletta si è legato al Brancaleone. Una squadra che è una vera e propria famiglia. Non è ancora arrivato il momento di smettere, anzi ci dice subito di pensare solo a giocare «per quel poco che rimane e dico sempre che, appena smetterò, dovrò stare lontano dai campi almeno per un anno, per disintossicarmi! Poi si vedrà se resterò nel calcio in un altro ruolo». Il Brancaleone edizione 2025/26 si presenta ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza con diverse novità: «La squadra è stata allestita bene. Sono tornati dei ragazzi di valore che avevamo fino a due anni fa e abbiamo messo dentro qualche straniero interessante. Faremo di tutto per salvarci anche quest’anno, ma non è mai facile considerando la nostra realtà. Abbiamo sempre un gap importante da dover colmare con le altre squadre a livello economico e questa non è una cosa da poco».

Simone Galletta si appresta a disputare la stagione numero 25 con il Brancaleone

Il bilancio finale

Cosa resta da raccontare dopo 24 anni di carriera? Intanto c’è un pensiero per gli affetti più cari: «Qualcosa di buono per me nel calcio lo hanno fatto prima mia madre e ora da un paio di anni mia moglie. Da una vita sopportano i malumori miei, la domenica sera quando si perde, e respirano la tensione il sabato, prima della gara. E poi sono loro a lavare l’abbigliamento durante la settimana. Un supporto costante e, per me, fondamentale». Inoltre «tanto di buono l’ha fatto mio zio Enzo: mi ha insegnato tutto del mondo del calcio. Forse amava più me dei miei cugini, calcisticamente parlando. Ho il suo nome tatuato sulla pelle e non lo dimenticherò mai». Se bisogna tracciare un bilancio «il primo pensiero va a me stesso, per tutti i sacrifici che ho fatto nella mia vita, per essere sempre presente agli allenamenti e alle partite. Poi alla mia famiglia, ai miei splendidi compagni: vorrei nominarli tutti ma farei notte! E quindi penso a mia moglie e tutti i miei amici che ci hanno sempre sostenuto, nel bene e nel male».