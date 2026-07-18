Al via la nuova era della Reggina: lunedì al “Granillo” la conferenza stampa di Lotito

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Lunedì allo stadio “Granillo” la conferenza stampa di Cannizzaro e Lotito: il video social del sindaco accende l’entusiasmo per la nuova era della Reggina.

REGGIO CALABRIA — La scintilla è scoccata, il countdown è ufficialmente partito e la Reggio Calabria del pallone è già in fermento. Con un video social ad alto impatto emotivo, il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato quello che si preannuncia come il giorno zero del calcio reggino: lunedì 20 luglio 2026, alle ore 19:00, lo stadio “Oreste Granillo” aprirà le sue porte per la prima conferenza stampa «della – scrive – nuova era amaranto». L’ingresso sarà consentito dal lato della Tribuna Ovest, il cuore pulsante dell’impianto di viale Galileo Galilei.

UN VIDEO DA BRIVIDI SVEGLIA LA PIAZZA: TORNA L’INNO “VAI REGGINA”

Per scaldare i cuori di una tifoseria che non vede l’ora di riassaporare il calcio che conta, il primo cittadino ha scelto la via delle emozioni forti. Trentasette secondi di video pubblicato sui canali social che sono un vero e proprio manifesto di appartenenza. Un montaggio serrato con brevi immagini più gloriose della Reggina in Serie A. I gol storici, il boato della Curva Sud e, a fare da sottofondo, le note inconfondibili dell’inno “Vai Reggina”. Una clip da brividi che si chiude con il coro travolgente dei tifosi. Il messaggio è chiaro: la Reggina sta tornando e vuole farlo in grande stile.

IL TANDEM CANNIZZARO – LOTITO PER IL RILANCIO DELLA REGGINA

I riflettori della sala stampa del “Granillo” lunedì saranno tutti per i due protagonisti di questa operazione di rilancio. Al tavolo siederanno infatti il sindaco Francesco Cannizzaro e il neo patron amaranto Claudio Lotito, figura di primo piano del calcio italiano, pronto a mettere la propria esperienza e solidità al servizio del club dello Stretto. I dettagli del nuovo organigramma, i piani di investimento per le strutture e, soprattutto, gli obiettivi sportivi a breve e lungo termine verranno svelati in diretta lunedì sera.