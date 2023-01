Lotteria Italia, trionfano Bologna e Roma, in Calabria solo un premio da 20mila euro

2 minuti per la lettura

Lotteria Italia 2023 a Roma e Bologna i primi quattro premi estratti, in Calabria solo una vincita da 20mila euro a Rende

LA Lotteria Italia premia quest’anno Bologna e Roma. Nel capoluogo emiliano è stato venduto il biglietto vincitore del primo premio di 5 milioni (tagliando D 271862). A Roma vanno ben tre dei premi di prima categoria: qui sono stati venduti i biglietti associati alle vincite da 2,5 milioni (L 486158), 2 milioni (L 349605 a Fonte Nuova), 1 milione e mezzo (E 004737). Il premio da 1 milione va invece a Parma (biglietto L 492408). Ieri l’assegnazione dei premi, durante la trasmissione “I soliti ignoti” su RaiUno.

In Calabria arriva solo uno dei premi di terza categoria, da ventimila euro: il tagliando è stato venduto a Rende (A 483858).

LE VENDITE DEI BIGLIETTI IN ITALIA

Gli italiani, nonostante la guerra, il caro bollette, l’onda lunga della crisi per la pandemia e l’inflazione, restano affezionati alla Lotteria Italia: secondo una stima elaborata da Agipronews, le vendite della tradizionale lotteria della Befana si sono assestate attorno ai 6 milioni di tagliandi, circa 400mila in meno rispetto ai 6,4 milioni di biglietti del 2021 (- 5% e un deficit d’incasso pari a 2 milioni di euro).

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1 milione 100mila euro (circa il 18% del dato nazionale). Segue a stretto giro la Lombardia, che per poco non riesce a superare il traguardo del milione e si ferma a quota 959mila tagliandi (-9%), confermando però il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 583mila tagliandi staccati (-4%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti all’Emilia-Romagna a 540mila biglietti, con un calo del 6,4%.

LA CALABRIA, I CALABRESI E LA LOTTERIA ITALIA

Sono 115.040 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Calabria per l’edizione 2022. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in lieve calo (-1,4%) rispetto allo scorso anno. Come riporta Agipronews, la provincia di Cosenza si conferma regina delle vendite con 51.820 tagliandi staccati (+5,7%), mentre il calo maggiore arriva da Vibo Valentia, che con 7.020 biglietti si assesta a -11,6%. Sul podio delle vendite si piazzano invece Reggio Calabria (27.940 con un -4,9%) e Catanzaro (22.620, -8,7%), con Crotone che chiude la classifica regionale con 5.640 tagliandi ma in crescita del 2,5%.

DOVE SONO STATI ACQUISTATI I BIGLIETTI

L’edicola di quartiere o la tabaccheria sotto casa: sono i luoghi preferiti dagli italiani che sognano di vincere il primo premio della Lotteria Italia 2022. Secondo quanto apprende Agipronews, il 72% dei biglietti di questa edizione è stato staccato nelle rivendite autorizzate, come edicole e tabaccherie, mentre il 14% è stato venduto da distributori locali, ambulanti o rivendite che si approvvigionano presso i grandi distributori. Tengono anche le vendite in Autogrill, storica “tappa” fortunata per la Lotteria, dove è stato venduto il 12% dei biglietti. I tagliandi “virtuali” staccati sono 101.445, il 2% del dato complessivo e in netta crescita rispetto allo scorso anno.