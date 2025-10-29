“Rino Gaetano sempre più blu”: il trailer del docufilm con un brano inedito

2 minuti per la lettura

Rilasciato il trailer di “Rino Gaetano sempre più blu” nel giorno del suo 75° compleanno, il docufilm esce il 24 novembre 2025.

È stato rilasciato oggi, 29 ottobre, il trailer del documentario “Rino Gaetano sempre più blu”, proprio nel giorno in cui il cantautore crotonese avrebbe compiuto 75 anni. Le prime immagini del film parlano di un viaggio nella memoria collettiva per riscoprire una voce ancora attuale e le canzoni senza tempo di uno dei cantautori italiani più liberi del secolo scorso. Un viaggio costruito per il grande schermo a partire da materiale inedito, taccuini privati, memorie custodite come reliquie, interviste che sembrano confessioni radiofoniche rubate al tempo. Un viaggio che proprio oggi, per celebrare il grande artista è arrivato in anteprima nelle sale di Milano, Bologna, Roma e Napoli, mentre disponibile per tutti sul grande schermo sarà nei giorni del 24, 25 e 26 novembre 2025.

IL MOSAICO DI VOCI: DAL REGISTA AGLI EREDI SPIRITUALI

Il documentario scritto da Giorgio Verdelli e Luca Rea, con la regia dello stesso Verdelli, si costruisce come un mosaico di voci – dalla sorella Anna Gaetano al nipote Alessandro, dagli amici di sempre come Riccardo Cocciante, Danilo Rea, Giovanni Tommaso, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis, Ernesto Bassignano, agli eredi spirituali come Brunori Sas, Lucio Corsi, Sergio Cammariere, Giordana Angi – che ricostruisce l’uomo oltre il mito, il poeta sotto il cappello. Presentato alla ventesima edizione della Festa del cinema di Roma nelle scorse settimane, il film – prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film in collaborazione con Rai Documentari, con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission e distribuito da Medusa Film – «restituisce la voce ruvida, lucida e geniale di un artista capace di raccontare il disagio e la bellezza della sua epoca con ironia e poesia», scrivono gli autori nella nota di presentazione.

Per Verdelli «Rino Gaetano è di un’attualità sconvolgente e quindi era necessario raccontarlo cercando di andare a pescare materiale inedito».

NEL DOCUFILM SU RINO GAETANO: TRA BRANO INEDITO E RISTAMPA SPECIALE DI “E IO CI STO”

Il documentario raccoglie anche un brano inedito dal titolo “Un Film a Colori — Jet Set” (in uscita digitale per Sony Music Italy). Ma per chi desidera riascoltare la voce di Rino Gaetano, oltre al film di Giorgio Verdelli, è in uscita il 21 novembre un’edizione speciale dell’album “E io ci sto” per Sony Music Italy. Un repack che sarà rilasciato in CD e vinile con i brani dalla tracklist originale rimasterizzati a 192kHz più una bonus track. Il vinile, di colore rosso, è accompagnato da un manoscritto inedito di Rino Gaetano che descrive un videoclip mai realizzato.