La Calabria protagonista della nuova puntata di Linea Verde Illumina – Sport e Salute

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Da Tropea a Reggio Calabria, da Aiello Calabro a Rende, il viaggio di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute” accende i riflettori su una Regione che si muove, respira e racconta sé stessa attraverso l‘attività fisica. Ogni tappa è un incontro con comunità che fanno del movimento, del benessere e della valorizzazione del territorio una vera e propria missione: storie di passione, progetti concreti e iniziative che uniscono persone, generazioni e luoghi in un unico, vibrante racconto.

La Calabria non si lascia raccontare con una sola immagine. È una terra che si attraversa, si respira, si ascolta. E soprattutto si vive in movimento. Nella nuova puntata di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”, andata in onda questa mattina (4 aprile), la costa tirrenica diventa molto più di uno scenario da cartolina: si trasforma in un percorso umano, un intreccio di storie e identità in cui lo sport diventa filo conduttore e specchio dell’anima. A guidare questo viaggio, tra comunità, paesaggi e persone che hanno fatto dello sport una ragione di vita, è Francesco Gasparri, conduttore e testimone diretto di un’Italia che si scopre attraverso il movimento. Non osservatore distante, ma parte del cammino, dentro le storie, accanto alla gente. Il programma è realizzato da Rai Intrattenimento Day Time in sinergia con Sport e Salute, nell’ambito della convenzione con Rai Com.

“Linea Verde Illumina – Sport e Salute” alla scoperta di Vibo Valentia

Si parte da Tropea, gioiello della Costa degli Dei. Mare cristallino e spiagge mozzafiato bucano lo schermo. Allontanandosi di pochi chilometri, si scopre un’altra dimensione: quella lenta e profonda dell’entroterra. Colline verdi, borghi sospesi nel tempo, un percorso cicloturistico ad anello di oltre 30 chilometri che unisce Drapia, Zaccanopoli e Zungri. Qui lo sport incontra la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio: biciclette a noleggio, itinerari accessibili, natura da vivere pedalata dopo pedalata.

Gasparri incontra Patrizio Oliva, leggenda del pugilato. Di fronte al panorama di Tropea, Oliva non parla di medaglie, ma di vita. «Lo sport è stata la mia scuola», racconta. E nelle sue parole non c’è retorica, ma emergono valori come disciplina, rispetto e sacrificio. L’infanzia difficile, la palestra come rifugio, il ring come riscatto. In quel momento, il confine tra campione e territorio si annulla: resta solo l’umanità.

Il progetto “Bici in Comune”

Focus della narrazione: il progetto “Bici in Comune”, che attraversa ben 17 Comuni calabresi. Non è solo un percorso: è un invito a cambiare prospettiva. Qui il trekking diventa introspezione, in un cammino che unisce il Tirreno allo Ionio attraverso il Parco delle Serre. Pedalare tra colline morbide, uliveti e spazi sconfinati significa entrare in contatto con una Calabria autentica, dal Castello Galluppi ai sentieri che conducono alle grotte di Zungri, dove antichi granai scavati nella roccia diventano testimonianza viva di un passato che resiste. Non è solo escursionismo: è un viaggio interiore, un ritorno alle radici.

“Linea Verde Illumina – Sport e Salute” alla scoperta di Reggio Calabria

Con Elisa Silvestrin e Andrea Lo Cicero il mare torna protagonista, ma cambia linguaggio. Al Circolo Velico di Reggio Calabria, lo sport diventa vento, acqua, libertà. Le vele si aprono e i catamarani fendono il blu in un racconto di inclusione, accessibilità, futuro. Bambini e ragazzi — anche con disabilità — trovano nello sport un’opportunità concreta di crescita. Qui, si impara a navigare, ma soprattutto a stare insieme.

Il viaggio di Linea Verde Illumina cambia ancora frequenza rivela la Calabria attraverso le eccellenze locali. Le telecamere della trasmissione in onda su Rai1 si spostano nell’area grecanica, ad Amendolea, cuore della produzione del bergamotto. Non si tratta di un semplice agrume. È una firma del paesaggio. Un’eccellenza unica al mondo, presentata dagli esperti come frutto di un microclima irripetibile. Dall’industria cosmetica alla profumeria d’alta gamma, il bergamotto calabrese è una nota olfattiva che attraversa il mondo. Ma dietro ogni goccia di essenza c’è un territorio preciso, fragile e potente allo stesso tempo, che difende la propria unicità attraverso il lavoro quotidiano. Ma ridurlo a semplice fragranza sarebbe un errore. Il bergamotto ha proprietà salutistiche scientificamente riconosciute, legate al controllo del colesterolo e della glicemia, trasformandolo in ponte tra natura e benessere, tradizione e medicina.

“Linea Verde Illumina – Sport e Salute” alla scoperta del progetto “La Calabria per i Giovani”

All’interno del CUS – Centro Universitario Sportivo dell’Università della Calabria, lo sport esplode in energia, entusiasmo, futuro. Grazie ai voucher promossi da Sport e Salute, migliaia di giovani tra i 14 e i 24 anni possono praticare attività fisica gratuitamente. Il diritto allo sport diventa realtà concreta, opportunità che cambia le traiettorie della vita, che costruisce possibilità.

Tra il rumore dei passi, il rimbalzare dei palloni e le risate degli studenti, Francesco Gasparri incontra un nome che appartiene alla storia della pallavolo italiana: Valerio Vermiglio. La sua presenza trasforma il campo in un laboratorio di crescita e condivisione. «Lo sport deve essere un diritto, non un privilegio»: una frase che taglia l’aria e resta sospesa, come una verità che non ha bisogno di essere spiegata. Poi, il racconto si trasforma in azione. Gasparri scende in campo. Il cuore accelera, l’adrenalina sale, i ragazzi lo circondano. Accanto a Vermiglio, prende vita la sfida tra sorrisi e puro istinto. E in quell’istante tutto diventa chiaro: nel cuore dell’Unical, durante le riprese della puntata a cui abbiamo partecipato, si mette in luce l’essenza più profonda dello sport: non competizione fine a sé stessa, ma bisogno profondo di crescere insieme.

“Linea Verde Illumina – Sport e Salute” alla scoperta di Aiello Calabro

Il viaggio non finisce qui; prosegue ad Aiello Calabro. Francesco Gasparri incontra Pino Maddaloni, campione di judo. «Abbiamo avvicinato tanti giovani allo sport e oggi sono cittadini del mondo», afferma l’atleta. Le sue parole trovano concretezza nel progetto “Aiello in bici”. Lo sport si fa strumento sociale: bambini che vanno a scuola in bicicletta, lavoratori che scelgono percorsi sostenibili, turisti che scoprono il borgo lentamente. È una rivoluzione silenziosa, ma potente. E qui il filo conduttore diventa evidente: sport, territorio e salute non sono mondi separati. Sono parte di un unico racconto. Un racconto che Gasparri costruisce passo dopo passo, incontro dopo incontro, trasformando ogni esperienza in una narrazione coinvolgente.

I sapori della tradizione

Il viaggio di Linea Verde Illumina si chiude con i sapori della tradizione. Il messaggio che resta è nitido: lo sport è benessere, coesione, identità. È linguaggio universale che attraversa e unisce intere generazioni, accorcia le distanze, valorizza i territori e illumina le comunità. Lo sport è vita! Il racconto si chiude com’era iniziato: in movimento. Ma quel movimento, ora, ha un altro significato. Non è più soltanto attività fisica, è consapevolezza. È sguardo che si espande oltre le barriere fisiche e geografiche, è esperienza che si sedimenta. Gasparri lo sintetizza con lucidità: lo sport è gioco, passione, divertimento. Ma è anche radice e orizzonte insieme. È appartenenza, futuro. In Calabria, tutto questo prende forma in modo naturale. Qui il mare dialoga con la montagna, i borghi con le città, i campioni con i giovani. E ogni passo, ogni pedalata, ogni vela spiegata racconta una storia che vale la pena vivere.