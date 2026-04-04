“Il Vangelo di Giuda”, girato in Calabria arriva al cinema

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“Il Vangelo di Giuda” il nuovo film di Giulio Base, è nelle sale cinematografiche dal 2 aprile; girato interamente in Calabria dove sono previste proiezioni speciali

Dal 2 aprile 2026 nelle sale cinematografiche “Il Vangelo di Giuda” di Giulio Base, una lunga confessione straziante del tradimento necessario, secondo l’apostolo, perché le Scritture trovassero compimento. Nel dare voce a colui che da duemila anni è identificato come l’emblema del traditore, il regista tenta di disinnescare la dicotomia tra il bene e il male, tra la fede e la colpa, tra l’amore e la condanna.

«Dal punto di vista del linguaggio cinematografico ho scelto una forma radicale: Giuda non appare mai. Eppure, aleggia», spiega Base che ha affidato il racconto a un flusso di coscienza, «una coscienza che dubita, si interroga, accusa, sbaglia e implora, in un viaggio interiore che spero perturbante», aggiunge il regista. E ancora precisa: «Nel fluire dei pensieri del mio protagonista senza volto, ho osato attraversare la complessità del mistero. Non per dissolverlo, ma per assaporare il frutto proibito della traversata stessa, confermando che ogni mistero autentico resiste allo sguardo e si protegge nel suo insondabile silenzio».

DA CURINGA A COSENZA, CALABRIA PROTAGONISTA

È stato Giancarlo Giannini a prestare la sua inconfondibile voce a Giuda, mentre i volti sul grande schermo sono quelli di grandi interpreti internazionali come Rupert Everett, Tomasz Kot, Paz Vega, Abel Ferrara, Vincenzo Galluzzo, Ada Roncone, Darko Peric e John Savage.

Il lungometraggio, girato interamente in Calabria per 4 settimane, ha toccato i territori dei comuni di Curinga (Platano Millenario), Corigliano – Rossano (Abbazia del Patire), nelle bellezze di Cleto (Castello Cleto, Castello Savuto, fiume Savuto), nei paesaggi del Parco Nazionale della Sila (Lago Cecita), Caccuri (Grancia del Vurdoj, Grotte rupestri Caccuri), Mendicino (Monte Cocuzzo), Cosenza (Castello Svevo, centro storico).

Prodotto da Agnus Dei Production, Minerva Pictures con Rai Cinema in coproduzione con Agresywna Banda, il film è stato realizzato con il contributo della Calabria Film Commission che sottolinea «l’utilizzo di tanti professionisti della nostra regione: capi reparto, tecnici, musicisti, attori e oltre 100 comparse».

Già presentato all’ultimo Festival di Locarno, il film arriva in Calabria con le proiezioni speciali alla presenza del regista e della Calabria Film Commission la sera del 10 aprile al Cinema Citrigno di Cosenza e quella dell’11 al Cinema Lumiere di Reggio Calabria.

«In chiave teologica invece mi auguro che questo lavoro si collochi su una soglia che mi è cara, quella dell’attenzione agli ultimi, agli esclusi, agli sbagliati, quindi al senso più rivoluzionario del messaggio evangelico», questa la speranza che Base ripone nel messaggio della sua opera.